Бюджет против жизни детей: чиновники Архангельска пытаются отложить ремонт опасного больничного корпуса

Россия » Северо-Запад » Архангельск

В Архангельске новый корпус детской больницы имени Выжлецова признали опасным для жизни. МЧС выявило нарушения пожарной безопасности, которые угрожают пациентам и персоналу. Чиновники не спешат исправлять ситуацию, ссылаясь на бюджет.

Областная детская клиническая больница имени П. Г. Выжлецова
Областная детская клиническая больница имени П. Г. Выжлецова

Проверка прошла осенью, предписание выдали полгода назад. Главное управление капитального строительства области просит отсрочку. Суд встал на сторону инспекторов и обязал устранить проблемы.

Решение не вступило в силу, но уже заставляет задуматься о безопасности медучреждений в регионе.

Что показала проверка МЧС

Сотрудники МЧС во время внеплановой ревизии обнаружили неисправную систему противопожарной защиты. Автоматика не подает сигналы, нет оповещения для эвакуации. Дублирование тревоги на пульт не работает.

Проблемы с вентиляцией и противодымной защитой усугубляют риски. Эти недочеты напрямую влияют на безопасность в новом корпусе, построенном по федеральной программе.

Нарушение Последствие
Неисправная автоматика Задержка эвакуации
Проблемы вентиляции Распространение дыма

Такие огрехи типичны для регионов с суровым климатом, как Архангельск.

"Нарушения критичны для детских учреждений, где эвакуация осложнена", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Реакция чиновников на предписание

Главное управление капитального строительства области не устранило дефекты за полгода. Вместо этого попросили продлить сроки из-за дефицита средств.

Бюджетные траты на экономику региона и другие приоритеты тормозят ремонт. Но безопасность не ждет.

Суд обязал исправить нарушения

Октябрьский райсуд признал претензии МЧС обоснованными. Бюджетные сложности не оправдывают риски для жизни.

Решение не вступило в силу, обжалование возможно. Но прецедент важен для всех медобъектов.

"Суд правильно указал на приоритет безопасности над финансами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Риски для детей и персонала

Дети с ограниченными возможностями — в зоне особого риска. Нарушения мешают быстрой эвакуации, способствуют пожару.

В Архангельской области много многодетных семей, их дети часто лечатся здесь.

Похожие беды в Архангельске

Коммунальные сбои участились: отопление растет, отключения часты. ИИ помогает с уборкой, но не с пожарами.

Благоустройство парков и реновация идут, инфраструктура отстает.

"Инфраструктура больниц требует срочного внимания в северных регионах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Что ждет больницу дальше

Если обжалуют — процесс затянется. Но давление общественности и суда подтолкнет к ремонту.

Региональные бюджеты адаптируются, безопасность на первом месте.

Ответы на популярные вопросы о пожарной безопасности в больницах Архангельска

Почему нарушения не устранили сразу?

Чиновники ссылаются на бюджет, но суд это не принял.

Какие риски для детей?

Задержка эвакуации, распространение дыма угрожают маломобильным пациентам.

Будет ли ремонт?

Решение суда обязывает, обжалование возможно.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
