В Архангельске новый корпус детской больницы имени Выжлецова признали опасным для жизни. МЧС выявило нарушения пожарной безопасности, которые угрожают пациентам и персоналу. Чиновники не спешат исправлять ситуацию, ссылаясь на бюджет.
Проверка прошла осенью, предписание выдали полгода назад. Главное управление капитального строительства области просит отсрочку. Суд встал на сторону инспекторов и обязал устранить проблемы.
Решение не вступило в силу, но уже заставляет задуматься о безопасности медучреждений в регионе.
Сотрудники МЧС во время внеплановой ревизии обнаружили неисправную систему противопожарной защиты. Автоматика не подает сигналы, нет оповещения для эвакуации. Дублирование тревоги на пульт не работает.
Проблемы с вентиляцией и противодымной защитой усугубляют риски. Эти недочеты напрямую влияют на безопасность в новом корпусе, построенном по федеральной программе.
|Нарушение
|Последствие
|Неисправная автоматика
|Задержка эвакуации
|Проблемы вентиляции
|Распространение дыма
Такие огрехи типичны для регионов с суровым климатом, как Архангельск.
"Нарушения критичны для детских учреждений, где эвакуация осложнена", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Главное управление капитального строительства области не устранило дефекты за полгода. Вместо этого попросили продлить сроки из-за дефицита средств.
Бюджетные траты на экономику региона и другие приоритеты тормозят ремонт. Но безопасность не ждет.
Октябрьский райсуд признал претензии МЧС обоснованными. Бюджетные сложности не оправдывают риски для жизни.
Решение не вступило в силу, обжалование возможно. Но прецедент важен для всех медобъектов.
"Суд правильно указал на приоритет безопасности над финансами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Дети с ограниченными возможностями — в зоне особого риска. Нарушения мешают быстрой эвакуации, способствуют пожару.
В Архангельской области много многодетных семей, их дети часто лечатся здесь.
Коммунальные сбои участились: отопление растет, отключения часты. ИИ помогает с уборкой, но не с пожарами.
Благоустройство парков и реновация идут, инфраструктура отстает.
"Инфраструктура больниц требует срочного внимания в северных регионах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Если обжалуют — процесс затянется. Но давление общественности и суда подтолкнет к ремонту.
Региональные бюджеты адаптируются, безопасность на первом месте.
Чиновники ссылаются на бюджет, но суд это не принял.
Задержка эвакуации, распространение дыма угрожают маломобильным пациентам.
Решение суда обязывает, обжалование возможно.
Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.