Зеленый гигант в городе крепнет: рязанский ЦПКиО обзаводится дорожками и светом с заботой о деревьях

Рязанский Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), раскинувшийся на площади более 70 гектаров, вступает в фазу масштабной трансформации. От этапа проектирования и долгих обсуждений городская администрация перешла к активным действиям. Масштабное благоустройство затронет ключевые зоны отдыха, превращая старый массив в современное рекреационное пространство, отвечающее запросам мегаполиса.

Мэрия Рязани заявляет, что основной объем работ будет реализован в кратчайшие сроки, чтобы горожане смогли оценить комфорт обновленной территории уже к концу летнего сезона. Важнейшим аспектом реновации остается экологический баланс: управление энергетики и ЖКХ поставило задачу сохранить уникальный зеленый фонд, проводя все манипуляции с максимальной осторожностью по отношению к вековым деревьям.

План работ и инфраструктурные изменения

В текущем году фокус строительных работ смещен в юго-западную часть парка — в локации, прилегающие к улице Братиславской и спортивным объектам, таким как стадион РГРТУ и комплекс "Буревестник". Проект предусматривает создание разветвленной сети дорожек и проездов. В зависимости от назначения участков будут использованы разные типы покрытий: классический асфальт, эстетичная плитка и экологичный гравий, что важно для естественного дренажа почвы.

"Обновление пешеходной инфраструктуры — это фундамент для развития комфортной городской среды. Мы видим, как дорожно-транспортная логистика парка интегрируется в общую канву развития территорий, что повышает капитализацию окружающего района", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Особое внимание уделено безопасности и современному оснащению. В парке запланирована установка 138 светодиодных комплексов и декоративной подсветки, которая подчеркнет силуэты деревьев в вечернее время. Вдоль улицы Братиславской появится асфальтовый проезд с парковочными карманами, что решит давнюю проблему доступности парка для автомобилистов. Также предусмотрены системы видеонаблюдения и новые малые архитектурные формы, включая "сказочный арт-объект".

Экология и сохранение зеленого фонда

Зеленые насаждения — главное богатство ЦПКиО. На их оздоровление и пополнение выделено более 55 миллионов рублей. Планируется высадка сосен, елей, акаций и сирени. Чтобы строительная техника не повредила ценные экземпляры, подрядчик использует специальные защитные короба. Санитарная очистка, которая уже завершена, была направлена на удаление аварийных веток и предотвращение болезней, которыми часто страдают региональные растения в условиях переменчивого климата.

Направление работ Планируемые показатели Освещение 138 светодиодных комплексов Детская площадка 1800 квадратных метров Озеленение Более 55 млн рублей инвестиций Срок завершения Август 2026 года

"Любое вмешательство в экосистему парка должно учитывать климатические риски. Мы видим правильный подход в защите деревьев, так как резкие изменения температур и аномальная погода могут негативно сказаться на незащищенных саженцах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Игровые пространства и зоны для детей

Для маленьких рязанцев создается уникальное игровое пространство площадью 1800 квадратных метров. Концепция площадки основана на использовании природных материалов и имитации животного мира. Это будет разноуровневая зона, где дети смогут взаимодействовать с водой и песком, пользоваться современными горками и качелями с различными типами сидений. Такой подход формирует качественную среду для семейного отдыха, что является частью общей социальной политики региона.

Рядом с игровым городком разместится зона фуд-кортов, прокат спортивного инвентаря и современные санитарные модули. Это сделает пребывание в парке длительным и комфортным. Ожидается, что после завершения всех этапов парк станет ключевым звеном туристического маршрута "Рязань пешеходная", привлекая не только местных жителей, но и гостей города.

Финансирование и сроки реализации

Проект финансируется из нескольких источников, что требует жесткого финансового контроля. Общая стоимость только дорожных работ и парковок превышает 56 миллионов рублей. Эти вложения сопоставимы с крупными инвестициями в поддержку бизнеса и инфраструктуру области. Детальное планирование позволяет эффективно распределять бюджет Рязанской области на нужды ЖКХ и городской среды.

"Грамотное распределение бюджетных остатков на такие проекты — это инвестиция в будущее. Региональные расходы на инфраструктуру подчеркивают приоритетность качества жизни населения в текущих экономических условиях", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве парка

Когда полностью завершатся работы в ЦПКиО?

Согласно утвержденному графику, финальное завершение всех этапов благоустройства и обновления инфраструктуры парка намечено на конец августа 2026 года.

Будут ли вырубать старые деревья?

Власти города заявляют, что сохранение деревьев находится в приоритете. Проводится только санитарная очистка и удаление опасных аварийных веток, при этом устанавливаются защитные ограждения для стволов на время работ.

Появятся ли в парке новые зоны для животных?

Да, проектом предусмотрено обустройство специализированной площадки для выгула собак, что поможет разделить потоки гуляющих и владельцев домашних питомцев.

