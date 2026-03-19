Запрос Пентагона на астрономическую сумму на войну с Ираном шокировал конгрессменов

Талый вал катится на Москву: водохранилища объединили силы для бесперебойного пропуска половодья

Россия » Центр » Москва

В столичном регионе официально стартовал период весеннего половодья. Городские коммунальные службы отчитались о полной готовности инфраструктуры к пропуску больших объемов талых вод. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения мегаполиса задействованы мощности Москворецко-Вазузской и Волжской систем, объединяющих 15 водохранилищ с общей площадью водосбора в 50 тысяч квадратных километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Тамара Курочкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подготовительные мероприятия велись в течение нескольких месяцев: еще с конца декабря специалисты проводили регулярные снегомерные съемки для оценки потенциальной нагрузки. Согласно регламенту, из резервуаров заранее сбросили часть накопленной воды, чтобы высвободить необходимые объемы для приема тающего снега. Это стандартная процедура, позволяющая избежать неконтролируемых сбросов и обеспечить стабильность гидротехнических сооружений в пиковый период.

"Весеннее половодье — это не только вопрос заполнения водохранилищ для нужд мегаполиса, но и серьезный стресс-тест для всей городской инфраструктуры. Важно понимать, что грамотное управление гидроузлами позволяет перевести природную стихию в рабочий режим, минимизируя риски как для жилых кварталов, так и для объектов обеспечения", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

"Запас пополняется только за счет естественного притока. Его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков", — подчеркнули в комплексе городского хозяйства Москвы.

На текущий момент на гидротехнических сооружениях введен усиленный режим мониторинга. Специалисты контролируют качество воды и исправность всех узлов оборудования, а спецтехника, включая насосные агрегаты и автономные энергоисточники, переведена в состояние повышенной готовности. Пропуск воды по руслу Москвы-реки осуществляется в строгом соответствии с графиком, согласованным между профильными ведомствами.

Ситуация в регионах требует более пристального внимания из-за высокой вероятности интенсивного паводка, в частности, в Татарстане. По данным экстренных служб, неблагоприятный сценарий развития событий в республике может затронуть 218 населенных пунктов. В зоне предполагаемого подтопления теоретически могут оказаться более 5,7 тысячи жилых домов, около трех десятков автомобильных мостов и свыше полусотни участков дорог.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
