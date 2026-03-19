Бегство из каменных джунглей: как городская семья превратила пустошь в цветущую ферму

Губернатор Новгородской области Александр Дронов посетил фермерское хозяйство семьи Михеевых в деревне Кленовец Волотовского округа. Виктор Михеев выиграл грант "Агростартап" на 5,5 млн рублей и построил ферму с девятью нетелями айрширской породы. Теперь здесь 24 головы КРС, козы, овцы и птица.

Фото: commons.wikimedia.org by Uberprutser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Коровы

Семья переехала из города, наладила производство молока, творога, сметаны и сыра. Заготовка кормов идет на 80 гектарах земли, полученной по программе "Новгородский гектар". В планах — телятник, механизация и зона отдыха для агротуризма.

Семья из города осваивает фермерство

Виктор Михеев из Сибири, где родители держали хозяйство. Школа фермера помогла освоить современные методы. Семья переехала за дочерью и быстро создала ферму.

Грант ушел на строительство и скот. Дронов отметил быстрый старт и спрос на продукцию.

"Гранты 'Агростартап' дают реальный толчок сельскому бизнесу, повышая урожайность и устойчивость хозяйств"

Животноводческая база хозяйства

На ферме 24 коровы айрширской породы, козы, овцы, птица. Нетели дают стабильный удой. Корма заготавливают на своих землях.

Животные Количество Коровы 24 Козы, овцы, птица Есть

Породы выбраны за продуктивность в местных условиях.

Производство и сбыт молочной продукции

Светлана Михеева экспериментирует с сырами по отзывам покупателей. Продают молоко, творог, сметану, масло. Сбыт налажен стабильно.

Переработка добавляет ценность продукту, повышая доходы.

Планы на механизацию и расширение

Строят телятник, ставят навозоудалитель и кормораздатчик. Это упростит труд и вырастит объемы.

"Механизация снижает износ сетей и повышает эффективность ферм в регионах"

Государственная поддержка фермеров

Федеральный проект дает гранты КФХ, кооперативам, ветеранам СВО. Новгородцы участвуют ежегодно.

"Агротуризм оживает регионы, привлекая молодежь и инвестиции"

Ответы на популярные вопросы о фермерстве в Новгородской области

Что дает грант "Агростартап"?

До 5,5 млн рублей на ферму, скот, технику. Для новичков из городов.

Как развивают агротуризм?

Гранты от минсельхоза, отбор проектов. Уже пять реализованы.

