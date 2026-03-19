Героям посвящается: в Карелии вводят ежегодную памятную дату для чествования защитников

В Карелии официально утвердили День ветеранов боевых действий. Теперь 1 июля войдет в календарь памятных дат республики. Инициативу внесли глава Артур Парфенчиков и депутаты Законодательного Собрания, которые единогласно поддержали законопроект.
Эта дата не нова: с 2009 года ее отмечают неофициально по всей России. В Карелии проживают около 13 тысяч человек со статусом ветеранов боевых действий. Праздник посвятят чествованию защитников Отечества из Афганистана, Сирии, на Кавказе и в зоне СВО.
В Карелии предложение исходило от председателя местной ветеранской организации Виктора Константинова. Оно получило поддержку оргкомитета "Победа" и других структур.
"Такие даты укрепляют связь поколений и местное самоуправление", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Законопроект внесли Артур Парфенчиков и депутаты. Глава республики подчеркнул: это день поклонения ветеранам и участникам СВО. Председатель парламента Элиссан Шандалович назвал вклад ветеранов неоценимым.
Парламентарии приняли документ единогласно. С 2026 года мероприятия станут ежегодными.
В республике 13 тысяч ветеранов боевых действий. Они освобождены от транспортного налога на авто до 150 л.с., мотоциклы. Инвалиды получают землю бесплатно.
|Льгота
|Условия
|Транспортный налог
|Легковые авто до 150 л.с., мотоциклы
|Земельные участки
|Бесплатно для инвалидов боевых действий
Эти меры поддерживают героев на уровне региона.
"Социальные льготы — ключ к демографической стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Ежегодно 1 июля пройдут официальные чествования. В Петрозаводске и районах организуют встречи. В Рускеале возможны патриотические акции.
Официально дату закрепили в 40 субъектах, включая 8 на Северо-Западе.
