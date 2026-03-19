Героям посвящается: в Карелии вводят ежегодную памятную дату для чествования защитников

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии официально утвердили День ветеранов боевых действий. Теперь 1 июля войдет в календарь памятных дат республики. Инициативу внесли глава Артур Парфенчиков и депутаты Законодательного Собрания, которые единогласно поддержали законопроект.

Ветеран СВО
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эта дата не нова: с 2009 года ее отмечают неофициально по всей России. В Карелии проживают около 13 тысяч человек со статусом ветеранов боевых действий. Праздник посвятят чествованию защитников Отечества из Афганистана, Сирии, на Кавказе и в зоне СВО.

Как появился День ветеранов боевых действий

Дата 1 июля возникла в 2009 году по инициативе ветеранских организаций. С тех пор ее отмечают неофициально. Регионы сами решают, давать ли официальный статус.

В Карелии предложение исходило от председателя местной ветеранской организации Виктора Константинова. Оно получило поддержку оргкомитета "Победа" и других структур.

"Такие даты укрепляют связь поколений и местное самоуправление", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Инициатива властей Карелии

Законопроект внесли Артур Парфенчиков и депутаты. Глава республики подчеркнул: это день поклонения ветеранам и участникам СВО. Председатель парламента Элиссан Шандалович назвал вклад ветеранов неоценимым.

Парламентарии приняли документ единогласно. С 2026 года мероприятия станут ежегодными.

Ветераны в Карелии: статус и льготы

В республике 13 тысяч ветеранов боевых действий. Они освобождены от транспортного налога на авто до 150 л.с., мотоциклы. Инвалиды получают землю бесплатно.

Льгота Условия
Транспортный налог Легковые авто до 150 л.с., мотоциклы
Земельные участки Бесплатно для инвалидов боевых действий

Эти меры поддерживают героев на уровне региона.

"Социальные льготы — ключ к демографической стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Планы празднования

Ежегодно 1 июля пройдут официальные чествования. В Петрозаводске и районах организуют встречи. В Рускеале возможны патриотические акции.

Аналогичные даты в других регионах

Официально дату закрепили в 40 субъектах, включая 8 на Северо-Западе.

Ответы на популярные вопросы о Дне ветеранов боевых действий

Когда отмечают дату в Карелии?

Ежегодно 1 июля, начиная с 2026 года.

Кто имеет статус ветерана?

Участники боевых действий в Афганистане, Сирии, на Кавказе, СВО — около 13 тысяч человек.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
