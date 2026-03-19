Тропические хищники тонут в сырости Приморья: агрессивные клещи из Африки не смогли осилить местный климат

Жители Приморского края могут не опасаться нашествия тропических клещей рода Hyalomma. Главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Повиличенко на пресс-конференции в ТАСС заявила, что местный климат и географические особенности региона создают естественный барьер для распространения этих паразитов. Ранее представители данного рода, характерные для Африки и Азии, на фоне климатических изменений и миграционных процессов птиц были зафиксированы в южных регионах России. Известно, что клещи Hyalomma отличаются повышенной агрессивностью и способностью активно преследовать свою жертву.

Фото: freepik.com by Karolina Kabat, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Клещи

Специалисты отмечают, что текущая экосистема Дальнего Востока не подходит для выживания пришлых видов. Попытки миграции в северные широты осложняются неспособностью этих паразитов адаптироваться к местным зимним условиям, что делает их закрепление в крае крайне маловероятным.

"Для нашей территории характерны определенные виды клещей. Тропическим клещам необходимы специфические климатогеографические условия. Те особи, которые фиксировались на юге страны, у нас не перезимовывали. Поэтому шанс того, что новые клещи будут успешно конкурировать с местной популяцией, ничтожно мал", — прокомментировала ситуацию Ирина Повиличенко.

"Присутствие таких видов требует стабильно высоких температур и сухого климата. В условиях муссонного климата Приморья с его влажным летом и суровой зимой риск колонизации крайне низок. Местная фауна клещей уже заняла свою нишу, и экосистема не пропустит таких агрессивных чужаков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе остается под контролем, а мониторинг активности клещей продолжается в штатном режиме. Жителям края при выходе на природу по-прежнему рекомендуется использовать традиционные средства защиты, ориентированные на профилактику укусов эндемичных видов, которые остаются основной угрозой для здоровья в весенне-летний период.

