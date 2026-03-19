Патенты мигрантов в западне: Свердловская область закрыла 20 сфер для иностранного труда

В Свердловской области начал действовать законодательный запрет, ограничивающий трудовую деятельность иностранных граждан, работающих по патенту. Указ, подписанный губернатором, устанавливает жесткий перечень из 20 сфер экономики, в которых использование такого труда теперь исключено. Новые правила уже вступили в юридическую силу, затронув широкий спектр услуг, торговли и производства. Ограничения призваны изменить структуру занятости в региональных отраслях и скорректировать подходы к привлечению кадров.

Под полный запрет попали такие направления, как курьерская служба, охранная деятельность, работа частных домашних хозяйств, сфера развлечений и азартных игр. Также иностранцам с патентами закрыт доступ к вакансиям в области бухгалтерского учета, права, ветеринарии, подбора персонала, ремонта компьютерной техники, образования и финансово-страхового сектора. Полный список включает также производство детского питания и торговлю автотранспортом.

"Запрет касается только тех иностранцев, кто работает по патенту. Имеющим разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также гражданам стран Евразийского экономического союза по-прежнему можно работать в указанных сферах", — пояснил ранее директор областного департамента по труду Дмитрий Антонов.

"Введение подобных ограничений — это попытка сбалансировать рынок труда через административные рычаги, не создавая рисков для тех, кто уже плотно интегрирован в экономику региона. Сейчас важно отследить, как на этот отток отреагируют работодатели, вынужденные экстренно замещать персонал местными кадрами или оптимизировать бизнес-процессы в условиях кадрового дефицита", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для работодателей это означает необходимость проведения масштабного аудита кадрового состава, чтобы привести текущее трудоустройство в соответствие с принятыми нормами. Предприятия, чья деятельность попала в "запретный" список, столкнутся с необходимостью оперативного замещения сотрудников, работающих на основании патентов. Остальные категории мигрантов, в частности граждане государств-членов Евразийского экономического союза, продолжают работать в привычном режиме, так как на них данные ограничения не распространяются.

