Берегите холодильники: в Брянской области объявили охоту на молочный контрафакт из Великого Устюга

В торговые сети Брянской области проник опасный фальсификат, маскирующийся под качественный молочный продукт. Речь идет о сливочном масле "Вологодское качество" с заявленной жирностью 82,5%, которое на деле оказалось "призраком". Специалисты надзорных органов уже выявили системные проблемы с контролем состава продуктов питания в регионах, и текущий кейс лишь дополняет печальную статистику.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Хлеб со сливочным маслом

Производителем заявлено некое ООО "Фермерские маслоделы", однако тщательная проверка показала, что данное предприятие существует исключительно на бумаге. Указанные на этикетке адреса в Вологде и Великом Устюге ведут либо в жилой дом, либо к отсутствующим в реестре строениям. Подобные истории о качестве пищевой продукции требуют оперативного вмешательства, особенно когда дело касается товаров повседневного спроса.

Предприятие, которого нет

Ситуация с "фейковым" маслом вскрылась благодаря межведомственному взаимодействию регуляторов. В ходе аудита стало понятно, что декларация о соответствии на данный продукт является липовой — номер документа попросту отсутствует в едином реестре. Это классический пример административного пробела, когда товар попадает на полки в обход установленных государством регламентов безопасности.

Для потребителя это означает полное отсутствие входного контроля качества сырья. В случае с настоящим маслом, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что соблюдение стандартов производства требует огромных затрат на инфраструктуру. Пустые отчеты и отсутствие реальных мощностей — прямой индикатор того, что продукт не соответствует никаким ГОСТам.

"Масштаб подделок часто коррелирует с ослаблением контроля на этапе дистрибуции. Когда мы видим масло от несуществующего завода, это сигнал к тому, что проверять нужно не только прилавки, но и всю цепочку логистики до склада поставщика", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Чем опасен фальсификат

Основная угроза заключается в неизвестном составе. Когда производство ведется в подпольных условиях, никто не гарантирует соблюдение температурного режима или использования качественного молока. Это создает риски микробиологического загрязнения, которые могут привести к серьезным пищевым отравлениям.

Помимо биологических угроз, существует опасность использования растительных жиров низкого качества, которые скрываются под видом "натурального" сливочного масла. Аграрный эксперт Виктор Смирнов напоминает, что для продовольственной безопасности региона критически важно отсекать подобную продукцию еще на подступах к крупным торговым сетям.

Характеристика Статус "Фантомного масла" Наличие производителя Отсутствует Декларация Не числится в реестре Адрес производства Липовый

"Подмена ингредиентов и обход реестров — это не просто ошибка маркировки, а преднамеренный ввод в заблуждение, требующий жестких мер от прокуратуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Как работает система мониторинга

Роспотребнадзор Брянской области перешел в режим усиленного контроля после получения данных из вологодских ведомств. Специалисты подчеркивают: если продукция имеет признаки подделки, она должна быть изъята из оборота незамедлительно. Жителям рекомендуется сохранять бдительность при выборе товаров местного производства и внимательно проверять информацию об изготовителе.

Юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова отмечает, что потребитель имеет полное право требовать у продавца сертификат на любую продукцию, а отказ является поводом для обращения в контролирующие органы. В сложившейся ситуации покупателям следует избегать покупки масла с датами выработки 26 января и 4 февраля 2026 года.

"Юридическая подкованность покупателя — лучший фильтр качества. Запрос сведений о сертификации в магазине помогает выявить серые схемы поставщиков еще до покупки товара", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответ на популярный вопрос

Что делать, если я купили такое масло?

Если вы уже приобрели продукцию ООО "Фермерские маслоделы", воздержитесь от употребления и обратитесь в местное отделение Роспотребнадзора или оставьте жалобу через официальные горячие линии ведомства.

