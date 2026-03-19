Кассовый фокус не удался: в Брянском супермаркете вскрыли схему, которой позавидовали бы иллюзионисты
За пределами лыжни: необычная экскурсионная программа открывает скрытые стороны Севера спортсменам
Тайный флот у Кубы: танкеры с Urals и газойлем прокладывают скрытые маршруты и меняют баланс поставок в регионе:
Секреты за натянутой улыбкой: как биологические настройки заставляют доверять совсем не тем
За пределами воли: что на самом деле происходит с психикой, когда она погружается в транс
Берегите холодильники: в Брянской области объявили охоту на молочный контрафакт из Великого Устюга
Земля на вес золота: сколько придется заплатить владельцу за обычные ошибки на своем участке
Армия вредителей выходит на охоту: аграриям Перми предсказали жаркий сезон борьбы за хлеб
Музеи остались без экспонатов: редкие финские укрепления в карельских лесах исчезли

Лучи надежды померкли в онкодиспансере: аппарат терапии Ульяновска встал на три месяца, рискуя жизнями пациентов

В Ульяновском областном клиническом онкологическом диспансере из-за поломки аппарата дистанционной лучевой терапии возник серьезный сбой в оказании медицинской помощи. Оборудование, через которое ежедневно проходили до 90 пациентов, пришло в негодность, оставив нуждающихся в лечении без жизненно важных процедур. В региональном Министерстве здравоохранения прогнозируют, что вынужденный простой техники составит не менее трех месяцев, что создает критические риски для здоровья местного населения.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com
онкобольной рак больница

Заведующая отделением радиотерапии Наталья Деньгина подчеркнула, что отсутствие доступа к аппарату особенно болезненно бьет по маломобильным гражданам и пациентам с запущенными формами заболеваний, для которых своевременная терапия является единственным шансом на выживание. На данный момент попытки перенаправить потоки больных в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде не покрывают возникший дефицит: учреждение приняло лишь восьмерых человек, тогда как остальные вынуждены ждать госпитализации до конца марта или начала апреля.

"Если в срочном порядке не решить проблему, в ближайший год можно ожидать скачок смертности в регионе от онкологических заболеваний", — отметила Наталья Деньгина в беседе с изданием "Коммерсант".

"Ситуация с выходом из строя дорогостоящего оборудования высвечивает хроническую нехватку резервных фондов в территориальных бюджетах. Когда бюджетные программы не предусматривают оперативного маневра средствами на внеплановый ремонт сложной медицинской техники, нагрузка перекладывается на плечи пациентов, для которых каждый день отсрочки терапии критичен. Необходима системная перестройка межбюджетных трансфертов с акцентом на создание страховочных запасов, чтобы медицина не зависела от поиска денег в моменте", — прокомментировал ситуацию для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Вопрос финансирования ремонтных работ остается открытым, так как для восстановления работоспособности установки требуется около 70 миллионов рублей. По словам главного врача диспансера Виктора Куликова, в настоящее время проводится экспертиза для точной оценки стоимости восстановления, однако свободных средств в распоряжении учреждения нет. Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Екатерина Буцкая пояснила, что все имеющиеся резервы фонда на данный момент уже распределены по текущим заявкам, поэтому решение проблемы должно происходить через изыскание дополнительных возможностей в областном бюджете.

Читайте также

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Новости Москвы сегодня
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов Сергей Милешкин Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Последние материалы
Стены хранят полвека тайн: Иркутская область создает сеть датчиков для проверки устойчивости домов
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Исповедь контрразведчика Кента раскрывает кухню принятия решений в администрации Трампа
Сибирский мороз мутировал пастереллез: инфекция в Новосибирской области изменила тактику и бьёт по фермам
Пили витамины для сердца и были уверены, что помогают себе, — правда оказалась другой
Владимирский тракт стряхнул пыль веков: как древние руины превратили в элитные глэмпинги
Коровы под конвоем ОМОН: Новосибирское село Козиха стало зоной спецоперации по изъятию скота
Сибирские фермы тонут в беде: губернатор Новосибирской области впервые объяснил массовый забой скота
Пенсии подтянули к экономической реальности: как пересчитали выплаты в 2026 году
Новая фаза войны всё ближе: Трамп всерьёз задумался высадить десант в Иране
