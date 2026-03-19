Лучи надежды померкли в онкодиспансере: аппарат терапии Ульяновска встал на три месяца, рискуя жизнями пациентов

В Ульяновском областном клиническом онкологическом диспансере из-за поломки аппарата дистанционной лучевой терапии возник серьезный сбой в оказании медицинской помощи. Оборудование, через которое ежедневно проходили до 90 пациентов, пришло в негодность, оставив нуждающихся в лечении без жизненно важных процедур. В региональном Министерстве здравоохранения прогнозируют, что вынужденный простой техники составит не менее трех месяцев, что создает критические риски для здоровья местного населения.

Заведующая отделением радиотерапии Наталья Деньгина подчеркнула, что отсутствие доступа к аппарату особенно болезненно бьет по маломобильным гражданам и пациентам с запущенными формами заболеваний, для которых своевременная терапия является единственным шансом на выживание. На данный момент попытки перенаправить потоки больных в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде не покрывают возникший дефицит: учреждение приняло лишь восьмерых человек, тогда как остальные вынуждены ждать госпитализации до конца марта или начала апреля.

"Если в срочном порядке не решить проблему, в ближайший год можно ожидать скачок смертности в регионе от онкологических заболеваний", — отметила Наталья Деньгина в беседе с изданием "Коммерсант".

"Ситуация с выходом из строя дорогостоящего оборудования высвечивает хроническую нехватку резервных фондов в территориальных бюджетах. Когда бюджетные программы не предусматривают оперативного маневра средствами на внеплановый ремонт сложной медицинской техники, нагрузка перекладывается на плечи пациентов, для которых каждый день отсрочки терапии критичен. Необходима системная перестройка межбюджетных трансфертов с акцентом на создание страховочных запасов, чтобы медицина не зависела от поиска денег в моменте", — прокомментировал ситуацию для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Вопрос финансирования ремонтных работ остается открытым, так как для восстановления работоспособности установки требуется около 70 миллионов рублей. По словам главного врача диспансера Виктора Куликова, в настоящее время проводится экспертиза для точной оценки стоимости восстановления, однако свободных средств в распоряжении учреждения нет. Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Екатерина Буцкая пояснила, что все имеющиеся резервы фонда на данный момент уже распределены по текущим заявкам, поэтому решение проблемы должно происходить через изыскание дополнительных возможностей в областном бюджете.

