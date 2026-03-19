Армия вредителей выходит на охоту: аграриям Перми предсказали жаркий сезон борьбы за хлеб

Аграриям Пермского края стоит подготовиться к серьезному противостоянию с вредителями в предстоящем сельскохозяйственном сезоне. Специалисты профильных ведомств прогнозируют повышенную активность грызунов и развитие ряда патогенов на полях региона.

Рост численности вредителей

Ключевой угрозой для будущих посевов станут мышевидные грызуны, массовое размножение которых напрямую зависит от погодных условий текущей зимы. Вместе с тем, аграриям необходимо уделить пристальное внимание защите озимых культур и многолетних трав.

"Массовое нашествие грызунов способно нанести критический ущерб сельскохозяйственным площадям уже в начале весеннего периода. Необходимо проводить тщательный мониторинг пастбищ и полей сразу после таяния снежного покрова для оперативного принятия защитных мер", — говорит агроном-консультант Иван Петров.

Комплексный подход к посевам

Стоит отметить, что помимо грызунов, на состояние урожая повлияют проволочник, хлебные блошки и различные корневые гнили, активизирующиеся при несоблюдении севооборота, сообщает properm.ru.

Именно грамотная стратегия обработки семян и своевременный контроль над сорными растениями станут решающими факторами успеха.