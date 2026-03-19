Музеи остались без экспонатов: редкие финские укрепления в карельских лесах исчезли

В Медвежьегорском районе Карелии исчезли пять бронеколпаков — редких оборонительных сооружений финской постройки времен Великой Отечественной. Эти артефакты, вырезанные из бетонных оснований, планировали передать в музеи Беломорска и Медвежьегорска. Но в конце осени их уже не нашли.
Местный депутат Валерий Маганов зафиксировал пропажу на видео у поселка Падун.
Объекты не признаны культурным наследием, но имеют историческую ценность. Металл, видимо, оказался дороже истории.
Бронеколпаки — это металлические купола для защиты пулеметчиков в финских дотах. Они выдерживали обстрел и обеспечивали обзор. В Карелии такие сооружения остались от "Линии Маннергейма".
Артефакты весят сотни килограммов, сделаны из толстой стали. Их демонтаж требует техники.
|Характеристика
|Описание
|Вес
|До 500 кг
|Назначение
|Защита огневой точки
В 2023 году поисковики обнаружили пять колпаков у Падуна. Их вырезали из бетона вандалы или собиратели. Никто не охранял объекты.
В декабре власти района заявили права. Минобороны и Росимущество не возражали.
Губернатор поручил передать колпаки музеям. Часть — в Медвежьегорск, часть — в Беломорск. Это усилило бы экспозиции о войне.
"Такие реликвии могли привлечь туристов в музеи Карелии", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.
Пропажа случилась осенью-зимой 2025-го. Маганов снял пустое место. Исчез и лагерь охраны.
Полиция ищет. Районная администрация подала заявление.
Вероятно, сдали на металлолом. Сталь дорога, а артефакты не охраняли. Депутат Маганов: "Кому-то металл дороже".
"Нужно ужесточить контроль за историческими объектами в регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Аналогичные случаи бывают в Сортавале и других районах.
Полиция расследует. Если найдут — вернут в музеи. Иначе потеря для истории Карелии.
Власти усилят охрану похожих объектов. Туризм мог бы выиграть, как в Рускеале.
"Экологические конфликты часто касаются таких находок в лесах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
Металлические купола для пулеметов в дотах "Линии Маннергейма".
Полиция ищет, губернатор контролирует.
Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.