Музеи остались без экспонатов: редкие финские укрепления в карельских лесах исчезли

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Медвежьегорском районе Карелии исчезли пять бронеколпаков — редких оборонительных сооружений финской постройки времен Великой Отечественной. Эти артефакты, вырезанные из бетонных оснований, планировали передать в музеи Беломорска и Медвежьегорска. Но в конце осени их уже не нашли.

Финские бронеколпаки
Фото: ВКонтакте / ВА-ПОИСК by Межрегиональная поисково-краеведческая общественная организация "ВА-ПОИСК"., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Местный депутат Валерий Маганов зафиксировал пропажу на видео у поселка Падун. 

Объекты не признаны культурным наследием, но имеют историческую ценность. Металл, видимо, оказался дороже истории.

Что такое бронеколпаки

Бронеколпаки — это металлические купола для защиты пулеметчиков в финских дотах. Они выдерживали обстрел и обеспечивали обзор. В Карелии такие сооружения остались от "Линии Маннергейма".

Артефакты весят сотни килограммов, сделаны из толстой стали. Их демонтаж требует техники.

Характеристика Описание
Вес До 500 кг
Назначение Защита огневой точки

Как нашли артефакты

В 2023 году поисковики обнаружили пять колпаков у Падуна. Их вырезали из бетона вандалы или собиратели. Никто не охранял объекты.

В декабре власти района заявили права. Минобороны и Росимущество не возражали.

Планы властей

Губернатор поручил передать колпаки музеям. Часть — в Медвежьегорск, часть — в Беломорск. Это усилило бы экспозиции о войне.

"Такие реликвии могли привлечь туристов в музеи Карелии", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Обстоятельства пропажи

Пропажа случилась осенью-зимой 2025-го. Маганов снял пустое место. Исчез и лагерь охраны.

Полиция ищет. Районная администрация подала заявление.

Возможные причины

Вероятно, сдали на металлолом. Сталь дорога, а артефакты не охраняли. Депутат Маганов: "Кому-то металл дороже".

"Нужно ужесточить контроль за историческими объектами в регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Аналогичные случаи бывают в Сортавале и других районах.

Что дальше

Полиция расследует. Если найдут — вернут в музеи. Иначе потеря для истории Карелии.

Власти усилят охрану похожих объектов. Туризм мог бы выиграть, как в Рускеале.

"Экологические конфликты часто касаются таких находок в лесах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о бронеколпаках Карелии

Что представляют собой бронеколпаки?

Металлические купола для пулеметов в дотах "Линии Маннергейма".

Что делают власти?

Полиция ищет, губернатор контролирует.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова, эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
