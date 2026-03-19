Сжег мусор на даче — и пожалел: из-за одной детали приезжает инспектор
Чужие лавры не приносят славы: суд вынес вердикт по громкому делу о скульптурах из Ставрополья
Тропические хищники тонут в сырости Приморья: агрессивные клещи из Африки не смогли осилить местный климат
Шоколадная диета с криминальным отливом: в Иваново задержали серийного любителя сладкой жизни
Патенты мигрантов в западне: Свердловская область закрыла 20 сфер для иностранного труда
Кассовый фокус не удался: в Брянском супермаркете вскрыли схему, которой позавидовали бы иллюзионисты
За пределами лыжни: необычная экскурсионная программа открывает скрытые стороны Севера спортсменам
Тайный флот у Кубы: танкеры с Urals и газойлем прокладывают скрытые маршруты и меняют баланс поставок в регионе:
Секреты за натянутой улыбкой: как биологические настройки заставляют доверять совсем не тем

Плюс 11 на термометрах: исторический скачок температуры в Прикамье пугает и радует

Россия » Поволжье

Пермские метеорологи зафиксировали уникальное для текущего столетия погодное явление, связанное с аномальным ростом температурных показателей. Регион столкнулся с серией температурных максимумов, которые обновляются на протяжении последних дней.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Первые цветы весной

Температурные рекорды региона

В Перми были официально зафиксированы пять температурных рекордов подряд, пятый из которых стал историческим для XXI века событием. Температура воздуха 17 марта поднялась до отметки +11 градусов, при этом в Кунгуре столбики термометров достигли отметки +11,5 градусов.

"В текущем весеннем сезоне наблюдается исключительная динамика прогрева воздушных масс. Подобные показатели значительно опережают средние климатические значения, зафиксированные в предыдущие десятилетия", — говорит ведущий синоптик краевого центра Мария Ермолаева.

Прогноз и гидрологическая ситуация

Сегодня, 18 марта, ожидается установление шестого рекорда тепла благодаря влиянию мощного антициклона, пришедшего со стороны соседнего региона, , сообщает properm.ru.

Стоит отметить, что на фоне резкого потепления профильные службы внимательно следят за развитием паводковой ситуации, составляя списки населенных пунктов, подверженных риску подтопления.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Недвижимость
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов Сергей Милешкин Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Шоколадная диета с криминальным отливом: в Иваново задержали серийного любителя сладкой жизни
Патенты мигрантов в западне: Свердловская область закрыла 20 сфер для иностранного труда
Кассовый фокус не удался: в Брянском супермаркете вскрыли схему, которой позавидовали бы иллюзионисты
Опасный перекрёсток внутри тела: почему дискомфорт после еды требует немедленного снятия ЭКГ
За пределами лыжни: необычная экскурсионная программа открывает скрытые стороны Севера спортсменам
Тайный флот у Кубы: танкеры с Urals и газойлем прокладывают скрытые маршруты и меняют баланс поставок в регионе:
Секреты за натянутой улыбкой: как биологические настройки заставляют доверять совсем не тем
За пределами воли: что на самом деле происходит с психикой, когда она погружается в транс
Берегите холодильники: в Брянской области объявили охоту на молочный контрафакт из Великого Устюга
Лучи надежды померкли в онкодиспансере: аппарат терапии Ульяновска встал на три месяца, рискуя жизнями пациентов
