Плюс 11 на термометрах: исторический скачок температуры в Прикамье пугает и радует

Пермские метеорологи зафиксировали уникальное для текущего столетия погодное явление, связанное с аномальным ростом температурных показателей. Регион столкнулся с серией температурных максимумов, которые обновляются на протяжении последних дней.

Первые цветы весной

Температурные рекорды региона

В Перми были официально зафиксированы пять температурных рекордов подряд, пятый из которых стал историческим для XXI века событием. Температура воздуха 17 марта поднялась до отметки +11 градусов, при этом в Кунгуре столбики термометров достигли отметки +11,5 градусов.

"В текущем весеннем сезоне наблюдается исключительная динамика прогрева воздушных масс. Подобные показатели значительно опережают средние климатические значения, зафиксированные в предыдущие десятилетия", — говорит ведущий синоптик краевого центра Мария Ермолаева.

Прогноз и гидрологическая ситуация

Сегодня, 18 марта, ожидается установление шестого рекорда тепла благодаря влиянию мощного антициклона, пришедшего со стороны соседнего региона, , сообщает properm.ru.

Стоит отметить, что на фоне резкого потепления профильные службы внимательно следят за развитием паводковой ситуации, составляя списки населенных пунктов, подверженных риску подтопления.