Кухонный вулкан разозлился внезапно: московские подростки едва не лишились зрения от взрыва в домашней лаборатории

В Москве двое 15-летних подростков серьезно пострадали во время проведения домашнего химического эксперимента, найденного в сети. Инцидент закончился взрывом бытовых реагентов, что привело к экстренной госпитализации парней с тяжелыми ожогами органов зрения. Врачи провели длительное лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья несовершеннолетних.

Фото: https://unsplash.com by ZEELOOL Glasses is licensed under Free Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Медицинское вмешательство оказалось сложным из-за специфики химических повреждений глаз. Одному из пострадавших терапия помогла полностью восстановить зрительную функцию, тогда как второму пациенту удалось вернуть лишь 60% зрения. Последствия могли быть куда более трагичными, так как риск полной слепоты был крайне высок.

"Подобные инциденты — это прямое следствие неконтролируемого доступа к потенциально опасной информации и отсутствия должного надзора за подростковыми увлечениями. Химические реакции в условиях квартиры без специального оборудования и защиты неизбежно ведут к травмам, последствия которых остаются на всю жизнь", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Специалисты настоятельно призывают родителей внимательнее относиться к контенту, который потребляют их дети, особенно если речь идет о прикладных науках и опытах. В сети регулярно появляются вирусные видеоролики, демонстрирующие зрелищные, но крайне опасные для жизни манипуляции с агрессивными веществами. Проверка источников информации и разъяснение базовых правил безопасности позволяют предотвратить подобные трагедии в будущем.

