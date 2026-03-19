Кухонный вулкан разозлился внезапно: московские подростки едва не лишились зрения от взрыва в домашней лаборатории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Москва

В Москве двое 15-летних подростков серьезно пострадали во время проведения домашнего химического эксперимента, найденного в сети. Инцидент закончился взрывом бытовых реагентов, что привело к экстренной госпитализации парней с тяжелыми ожогами органов зрения. Врачи провели длительное лечение, чтобы минимизировать последствия для здоровья несовершеннолетних.

Фото: https://unsplash.com by ZEELOOL Glasses is licensed under Free
Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Медицинское вмешательство оказалось сложным из-за специфики химических повреждений глаз. Одному из пострадавших терапия помогла полностью восстановить зрительную функцию, тогда как второму пациенту удалось вернуть лишь 60% зрения. Последствия могли быть куда более трагичными, так как риск полной слепоты был крайне высок.

"Подобные инциденты — это прямое следствие неконтролируемого доступа к потенциально опасной информации и отсутствия должного надзора за подростковыми увлечениями. Химические реакции в условиях квартиры без специального оборудования и защиты неизбежно ведут к травмам, последствия которых остаются на всю жизнь", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Специалисты настоятельно призывают родителей внимательнее относиться к контенту, который потребляют их дети, особенно если речь идет о прикладных науках и опытах. В сети регулярно появляются вирусные видеоролики, демонстрирующие зрелищные, но крайне опасные для жизни манипуляции с агрессивными веществами. Проверка источников информации и разъяснение базовых правил безопасности позволяют предотвратить подобные трагедии в будущем.

Читайте также

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.