Кассовый фокус не удался: в Брянском супермаркете вскрыли схему, которой позавидовали бы иллюзионисты
За пределами лыжни: необычная экскурсионная программа открывает скрытые стороны Севера спортсменам
Тайный флот у Кубы: танкеры с Urals и газойлем прокладывают скрытые маршруты и меняют баланс поставок в регионе:
Секреты за натянутой улыбкой: как биологические настройки заставляют доверять совсем не тем
За пределами воли: что на самом деле происходит с психикой, когда она погружается в транс
Берегите холодильники: в Брянской области объявили охоту на молочный контрафакт из Великого Устюга
Лучи надежды померкли в онкодиспансере: аппарат терапии Ульяновска встал на три месяца, рискуя жизнями пациентов
Земля на вес золота: сколько придется заплатить владельцу за обычные ошибки на своем участке
Армия вредителей выходит на охоту: аграриям Перми предсказали жаркий сезон борьбы за хлеб

Земля проснулась под асфальтом: подземные удары оставили трещины в стенах магаданских зданий

В Магадане и ряде населенных пунктов области 17 марта зафиксировали сейсмическую активность, последствиями которой стали локальные повреждения зданий и дорожного полотна. Основной удар стихии пришелся на район, расположенный в 45 километрах северо-восточнее столицы региона, где на глубине 10 километров находился эпицентр. В Магадане колебания достигли 6 баллов, тогда как в поселках Стекольный, Гадля, Клепка и Палатка магнитуда составила 5 баллов, а в Оле — 4 балла. Местные службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы, оценивая состояние объектов городской инфраструктуры.

Глинистый текстурированный материал
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глинистый текстурированный материал

Специалисты федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» зафиксировали подземные толчки в 14:05 по московскому времени. В результате сейсмического события в ряде жилых строений Магадана появились трещины на штукатурке, а у одного из горожан в квартире отпала кафельная плитка. Кроме того, зафиксировано повреждение асфальтового покрытия на одном из дорожных участков, что потребовало проверки состояния коммуникаций и зданий.

"Регионы с повышенной активностью земной коры требуют особого внимания к мониторингу состояния инженерных конструкций при ЧС. Даже при отсутствии видимых разрушений несущих стен, вибрационные нагрузки могут спровоцировать скрытую усталость материалов, что особенно критично для северных территорий с резкими перепадами температур и сложной геологией", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На текущий момент мэрия Магадана подтвердила работу коммунальных сетей в штатном режиме, за исключением одного краткосрочного отключения подачи воды, которое было оперативно устранено. Администрация города обработала 13 обращений от жителей, касающихся технического состояния их домов и муниципальных учреждений. По распоряжению губернатора области Сергея Носова, экстренные службы продолжают мониторинг обстановки, обеспечивая превентивный контроль безопасности городской среды.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Мир. Новости мира
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Экономика и бизнес
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Нефть
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов Сергей Милешкин Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Последние материалы
Стены хранят полвека тайн: Иркутская область создает сеть датчиков для проверки устойчивости домов
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Исповедь контрразведчика Кента раскрывает кухню принятия решений в администрации Трампа
Сибирский мороз мутировал пастереллез: инфекция в Новосибирской области изменила тактику и бьёт по фермам
Пили витамины для сердца и были уверены, что помогают себе, — правда оказалась другой
Владимирский тракт стряхнул пыль веков: как древние руины превратили в элитные глэмпинги
Коровы под конвоем ОМОН: Новосибирское село Козиха стало зоной спецоперации по изъятию скота
Сибирские фермы тонут в беде: губернатор Новосибирской области впервые объяснил массовый забой скота
Пенсии подтянули к экономической реальности: как пересчитали выплаты в 2026 году
Новая фаза войны всё ближе: Трамп всерьёз задумался высадить десант в Иране
