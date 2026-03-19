Земля проснулась под асфальтом: подземные удары оставили трещины в стенах магаданских зданий

В Магадане и ряде населенных пунктов области 17 марта зафиксировали сейсмическую активность, последствиями которой стали локальные повреждения зданий и дорожного полотна. Основной удар стихии пришелся на район, расположенный в 45 километрах северо-восточнее столицы региона, где на глубине 10 километров находился эпицентр. В Магадане колебания достигли 6 баллов, тогда как в поселках Стекольный, Гадля, Клепка и Палатка магнитуда составила 5 баллов, а в Оле — 4 балла. Местные службы экстренного реагирования переведены на усиленный режим работы, оценивая состояние объектов городской инфраструктуры.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глинистый текстурированный материал

Специалисты федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» зафиксировали подземные толчки в 14:05 по московскому времени. В результате сейсмического события в ряде жилых строений Магадана появились трещины на штукатурке, а у одного из горожан в квартире отпала кафельная плитка. Кроме того, зафиксировано повреждение асфальтового покрытия на одном из дорожных участков, что потребовало проверки состояния коммуникаций и зданий.

"Регионы с повышенной активностью земной коры требуют особого внимания к мониторингу состояния инженерных конструкций при ЧС. Даже при отсутствии видимых разрушений несущих стен, вибрационные нагрузки могут спровоцировать скрытую усталость материалов, что особенно критично для северных территорий с резкими перепадами температур и сложной геологией", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На текущий момент мэрия Магадана подтвердила работу коммунальных сетей в штатном режиме, за исключением одного краткосрочного отключения подачи воды, которое было оперативно устранено. Администрация города обработала 13 обращений от жителей, касающихся технического состояния их домов и муниципальных учреждений. По распоряжению губернатора области Сергея Носова, экстренные службы продолжают мониторинг обстановки, обеспечивая превентивный контроль безопасности городской среды.

