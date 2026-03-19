Стены хранят полвека тайн: Иркутская область создает сеть датчиков для проверки устойчивости домов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутской области планируют перезапустить систему сейсмометрического мониторинга для контроля состояния жилого фонда. Инициатива, озвученная на профильной конференции в рамках форума "SEISMO-2026", подразумевает регулярные инструментальные наблюдения за устойчивостью многоквартирных домов. Предложение предполагает создание сети полигонов для отработки цифровых технологий контроля, что позволит оценивать необходимость усиления конструкций без обязательного расселения жильцов. Проект охватит как исторический жилой фонд, так и современные строящиеся объекты.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Представители научного сообщества и профильных ведомств отмечают, что значительная часть зданий в регионе, возведенных более полувека назад, имеет критический дефицит прочности. Внедрение Службы цифрового инженерно-сейсмометрического мониторинга и контроля сейсмостойкости поможет собирать точные данные для Минстроя, МЧС и региональных властей.

"В рамках пилотного проекта на территории Приангарья предлагается проводить инструментальные наблюдения не менее чем над 27 домами. Полученные данные смогут использовать власти регионов, Минстрой России, МЧС и научные организации", — сообщает пресс-служба иркутского филиала Сибирского отделения РАН.

"Вопрос сейсмической безопасности для Иркутской области стоит особенно остро из-за высокого процента износа жилья серии 1-335с. Реализация подобных цифровых систем — это не просто датчики на домах, а способ получить реальную картину износа без визуальных догадок. Однако успех проекта напрямую зависит от того, насколько быстро будет создана федеральная методология и выделено финансирование, что позволит избежать коммунального коллапса в старом фонде", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

На сегодняшний день региональное правительство готово запустить пилотный проект по интеграции домов в единую цифровую систему мониторинга. Особое внимание уделяется "проблемным" сериям домов, которые первыми попадут под инструментальное обследование. Власти региона подчеркивают, что по итогам анализа зданий потребуется принять решение: проводить масштабное укрепление конструкций или планомерный вывод объектов из эксплуатации с расселением жителей.

Данная инициатива является прямым выполнением поручений президента страны по снижению рисков, связанных с опасными природными явлениями. Специалисты Института земной коры СО РАН подтверждают, что вопрос требует безотлагательной актуализации, так как устаревшие карты сейсмического районирования больше не отражают реальную картину угроз для густонаселенных городских кварталов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.