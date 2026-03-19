Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования

Россия » Центр » Москва

Сегодня утром работа нескольких корпусов Московского педагогического государственного университета была экстренно приостановлена. Учебный процесс сорвался из-за поступивших в администрацию вуза анонимных угроз о минировании зданий. Студенты, прибывшие на занятия, столкнулись с закрытыми дверями и требованием немедленно покинуть территорию объектов. Меры безопасности коснулись сразу четырех факультетов, расположенных в разных административных округах Москвы, пишет "Осторожно, новости". 

Фото: commons.wikimedia.org by Artyom Svetlov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Подобные инциденты, к сожалению, становятся инструментом дестабилизации работы крупных социальных объектов. При получении таких сигналов службы безопасности обязаны действовать строго по протоколу: немедленная эвакуация и проверка помещений профильными ведомствами, что закономерно приводит к срыву учебного графика", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Под ограничения попали как исторические здания, так и профильные подразделения университета. В частности, речь идет о факультете дошкольной педагогики и психологии в Лефортово, Институте журналистики, коммуникаций и медиаобразования на Таганке и Географическом факультете недалеко от станции метро "Алексеевская". Аналогичные действия по обеспечению безопасности были предприняты в корпусе вблизи станции метро "Фрунзенская".

На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий во всех затронутых инцидентом зданиях. Специалисты обследуют учебные аудитории и прилегающие территории на наличие подозрительных предметов. Информация о возобновлении аудиторных занятий будет доведена до студентов и преподавательского состава дополнительно после завершения работы оперативных групп.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
