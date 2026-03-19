Сибирский мороз мутировал пастереллез: инфекция в Новосибирской области изменила тактику и бьёт по фермам

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирской области ситуация вокруг сельского хозяйства приобрела критический характер. Ветеринарные службы региона столкнулись с нестандартной формой пастереллёза — инфекционного заболевания, которое при обычной клинической картине начало демонстрировать нетипичные для патогена формы мутации. Ситуация потребовала вмешательства федерального центра: по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева в регион прибыла комиссия во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом для оценки принимаемых мер безопасности.

Коровы на пастбище
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Коровы на пастбище

Масштабные меры по борьбе с инфекцией, включающие изъятие поголовья в очагах заражения, вызвали широкий резонанс среди местных жителей. Специалисты указывают, что именно халатное отношение к правилам содержания животных и нелегальная логистика стали катализаторами эпизоотии, угрожающей продовольственной стабильности.

Биология мутирующего патогена

Пастереллёз, традиционно вызываемый бактерией Pasteurella multocida, известен ветеринарам десятилетиями. Однако в условиях суровых сибирских зим иммунный статус скота подвергается колоссальным нагрузкам. Гипотермия снижает барьерную функцию слизистых оболочек, создавая «ворота» для бактериальной инвазии. Ученые отмечают, что микроорганизмы, находясь в закрытых помещениях с высокой концентрацией животных, быстрее адаптируются к антибактериальной терапии, что и объясняет фиксируемую «нестандартную форму» течения болезни.

Возбудитель инфекции отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Передача вируса происходит алиментарно — через загрязненные корма и воду, а также контактным путем через одежду обслуживающего персонала. В текущей эпизоотической ситуации вспышки опасного заболевания стали новым вызовом для агропромышленного сектора, требующим мгновенной реакции на микробиологические изменения патогена.

"Наши фермеры должны осознать, что любая форма перемещения скота без ветеринарных бумаг — это не просто нарушение, а прямая угроза биологической безопасности целого района", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Фактор неучтенного поголовья

Особую тревогу ведомства вызывает наличие в личных подсобных хозяйствах большого количества «серых» животных — скота, который не фигурирует в официальных базах данных. Отсутствие контроля за перемещением таких животных сводит на нет усилия по проведению карантинных мероприятий. Когда очаг инфекции локализован, выясняется, что в зоне риска находятся десятки неучтенных голов, способных стать новыми векторами распространения заразы.

Ситуация осложняется социальными конфликтами в селах, где жители протестуют против жестких ветеринарных ограничений. В регионах, где происходит массовое изъятие, уровень недоверия к надзорным органам часто достигает предела, что затрудняет работу эпидемиологов. Тем не менее, власть настаивает на приоритетности защиты здоровья населения перед экономическими интересами отдельных хозяйств.

Почему контроль стал жестче

Причина меры Эффект для хозяйства
Введение блокпостов Прекращение миграции патогена
Изъятие больных животных Ликвидация концентрированного очага
Внеплановые проверки ЛПХ Выявление неучтенного скота

Россельхознадзор настаивает: для локализации инфекции необходимы беспрецедентные меры пресечения. В районах, где зоны отчуждения на пастбищах стали реальностью, фермерам уже начали выплачивать компенсации, чтобы снизить градус социальной напряженности. Инфраструктура борьбы включает не только забой, но и полную дезинфекцию территорий — процесс гораздо более сложный, чем кажется стороннему наблюдателю.

"Масштаб изъятий — прямое следствие игнорирования элементарных правил биологической защиты в частном секторе. Риск для отрасли огромен", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по региональному управлению Владимир Орлов.

Несмотря на сложную обстановку, власти заявляют, что ситуация остается под полным контролем. Проведены встречи с руководителями хозяйств, разработаны план-графики посещения территорий и алгоритмы выплат, призванные поддержать сельхозпроизводителей в нынешний непростой период. Процесс финансового возмещения за потерю животных должен стать единственным путем восстановления доверия между государством и фермерскими сообществами.

"Инфекция не признает границ, она мутирует, адаптируясь к условиям. Текущий кризис — это урок о необходимости строгого ветеринарного надзора", — добавила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о пастереллёзе

Почему болезнь признана нестандартной?

В текущем случае эксперты фиксируют сокращение инкубационного периода и повышенную резистентность штаммов к стандартным методам лечения, что нетипично для классического течения пастереллёза.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
