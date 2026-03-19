Коровы под конвоем ОМОН: Новосибирское село Козиха стало зоной спецоперации по изъятию скота

В селе Козиха Новосибирской области развернулась очередная операция по принудительному изъятию поголовья скота из крестьянского (фермерского) хозяйства "Водолей". На место происшествия стянуты значительные силы полиции и подразделения особого назначения Росгвардии, обеспечивающие сопровождение ветеринарных специалистов. Территория предприятия оказалась оцеплена, а доступ к объектам ограничен для гражданских лиц, включая персонал самого фермерского хозяйства. Для проведения мероприятий на площадку доставлена спецтехника, предназначенная для погрузки и транспортировки животных, а также специализированный транспорт для перевозки задержанных.

"Рейд проходит в крестьянском (фермерском) хозяйстве "Водолей". На место прибыли сотрудники полиции при поддержке ОМОН Росгвардии, а также ветеринарные специалисты и спецтехника, включая автозак. По словам очевидцев, доступ на территорию хозяйства ограничен, в том числе для сотрудников КФХ", — сообщают местные жители.

"Силовые методы при изъятии скота часто указывают на глубокий конфликт между ветеринарным надзором и владельцами хозяйств, когда переговоры зашли в тупик. Подобные действия всегда несут риски для продовольственной безопасности локального уровня, так как внезапная конфискация поголовья без должного переходного периода подрывает экономику аграрного сектора района", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Местные жители отмечают, что ситуация вокруг данного предприятия остается напряженной уже длительное время. В прошлые визиты надзорных органов подобные мероприятия также сопровождались привлечением сотрудников силовых структур, из-за чего собственники неоднократно пытались оспорить законность ветеринарных предписаний в судебном порядке. На текущий момент представители правоохранительных органов официально не комментируют жесткость мер, предпринимаемых в ходе нынешнего визита в село Козиха.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовый убой домашнего скота. Выступая в заксобрании, он сказал, что власти региона выполняют строгие, но необходимые ветеринарные меры.