Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Исповедь контрразведчика Кента раскрывает кухню принятия решений в администрации Трампа
Сибирский мороз мутировал пастереллез: инфекция в Новосибирской области изменила тактику и бьёт по фермам
Сибирские фермы тонут в беде: губернатор Новосибирской области впервые объяснил массовый забой скота
Россияне изменили подход к отпуску: этот тренд вытеснил старые привычки
Активный отдых заполняет Москву: вот где появятся спортивные центры в ближайшие два года
Карта города меняет очертания: в Орле утвердили названия для новых улиц и памятных мест
Спутники рисуют карту сорняков: Курская область очищает угодья от кустарника с помощью ИИ
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям

В селе Козиха Новосибирской области развернулась очередная операция по принудительному изъятию поголовья скота из крестьянского (фермерского) хозяйства "Водолей". На место происшествия стянуты значительные силы полиции и подразделения особого назначения Росгвардии, обеспечивающие сопровождение ветеринарных специалистов. Территория предприятия оказалась оцеплена, а доступ к объектам ограничен для гражданских лиц, включая персонал самого фермерского хозяйства. Для проведения мероприятий на площадку доставлена спецтехника, предназначенная для погрузки и транспортировки животных, а также специализированный транспорт для перевозки задержанных.

Коровы и зима
Фото: commons.wikimedia.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
"Рейд проходит в крестьянском (фермерском) хозяйстве "Водолей". На место прибыли сотрудники полиции при поддержке ОМОН Росгвардии, а также ветеринарные специалисты и спецтехника, включая автозак. По словам очевидцев, доступ на территорию хозяйства ограничен, в том числе для сотрудников КФХ", — сообщают местные жители.

"Силовые методы при изъятии скота часто указывают на глубокий конфликт между ветеринарным надзором и владельцами хозяйств, когда переговоры зашли в тупик. Подобные действия всегда несут риски для продовольственной безопасности локального уровня, так как внезапная конфискация поголовья без должного переходного периода подрывает экономику аграрного сектора района", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Местные жители отмечают, что ситуация вокруг данного предприятия остается напряженной уже длительное время. В прошлые визиты надзорных органов подобные мероприятия также сопровождались привлечением сотрудников силовых структур, из-за чего собственники неоднократно пытались оспорить законность ветеринарных предписаний в судебном порядке. На текущий момент представители правоохранительных органов официально не комментируют жесткость мер, предпринимаемых в ходе нынешнего визита в село Козиха.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовый убой домашнего скота. Выступая в заксобрании, он сказал, что власти региона выполняют строгие, но необходимые ветеринарные меры.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов Сергей Милешкин Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Новая фаза войны всё ближе: Трамп всерьёз задумался высадить десант в Иране
Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов
Дырявый общак Европы: почти все деньги на модернизацию ФРГ ушли в неизвестном направлении
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Через секретную трубу: Саудовская Аравия пустила нефть в обход иранского капкана
Россияне изменили подход к отпуску: этот тренд вытеснил старые привычки
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Активный отдых заполняет Москву: вот где появятся спортивные центры в ближайшие два года
Карта города меняет очертания: в Орле утвердили названия для новых улиц и памятных мест
Пасхальные яйца цвета драгоценных камней: этот ягодный способ заставит гостей ахнуть от восторга
