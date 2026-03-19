Сибирские фермы тонут в беде: губернатор Новосибирской области впервые объяснил массовый забой скота

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Новосибирск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые дал официальный комментарий по поводу массового истребления домашнего скота в регионе. Выступая на заседании законодательного собрания, глава области пояснил, что предпринимаемые меры носят жесткий, но обязательный ветеринарный характер, направленный на предотвращение эпидемии. Также губернатор подтвердил, что с начала текущей недели фермерским хозяйствам начали выплачивать положенные денежные компенсации за ликвидированное поголовье.

Дикая корова на острове
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Масштаб проблемы продолжает расти: по данным регионального управления ветеринарии, количество населенных пунктов, охваченных мероприятиями по принудительному изъятию животных, увеличилось до 53. Всего с начала года в пяти районах Новосибирской области пришлось ввести карантин, а с 16 февраля в субъекте официально действует режим чрезвычайной ситуации. Совокупные потери в животноводческом секторе оцениваются в диапазоне от 87,5 до 90,5 тысячи особей, а суммарный ущерб собственников превысил 1,5 миллиарда рублей.

"В подобных ситуациях ключевую роль играет не только оперативность купирования очагов инфекции, но и отлаженность выплатного механизма. Когда речь идет об изъятии скота, любые задержки в оценке ущерба и доведении средств до хозяйств могут привести к коллапсу целых агропромышленных цепочек в масштабах региона, поэтому скорость бюджетного маневра здесь критически важна", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ранее судьба регионального агросектора обсуждалась на федеральном уровне, где представители Министерства сельского хозяйства заявили о готовности оказать комплексную поддержку пострадавшим производителям. В текущих условиях властям важно не допустить дальнейшего распространения вирусных заболеваний, которые с начала января фиксируются в сибирских хозяйствах с пугающей регулярностью. Продолжение выплат остается главным инструментом сглаживания социальной напряженности в сельских районах, где животноводство является основой экономики большинства домохозяйств.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.