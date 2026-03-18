Граффити на фасаде превратили в повод: в многоэтажке Красноярска нашли способ наказать всех жильцов

Россия » Сибирь » Красноярск

Жители многоквартирного дома в Красноярске столкнулись с беспрецедентными санкциями из-за появления несанкционированных рисунков на фасаде здания. Городская административная комиссия выписала штраф в размере полутора тысяч рублей владельцу каждой квартиры.

Красноярск
Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

Особенности административного контроля

Данная ситуация стала возможной из-за формы управления объектом, при которой собственники несут прямую ответственность за надлежащее состояние внешних стен. Вместе с тем надзорный орган применил автоматическую фиксацию нарушений, которая позволяет выносить постановления без предварительного уведомления жильцов о необходимости устранения граффити. Стоит отметить, что подобная практика коснулась всех квартир одновременно, сообщает prmira.ru.

Правовые и социальные последствия

"Штрафуют и управляющие компании. А если управляющей компании на доме нет, тогда штрафуют всех жителей. То есть они даже не высылают предписание об устранении нарушений", — говорит депутат Иван Петров.

В свою очередь, процедура оспаривания таких взысканий требует от горожан значительных временных и финансовых затрат из-за территориального расположения судов. Процесс обжалования осложняется необходимостью личного присутствия в инстанциях на другом берегу города, что зачастую превышает сумму самого взыскания.

Вместе с тем представители общественности уже инициировали проверку законности массового привлечения граждан к ответственности через обращения в правоохранительные органы.

Ситуация привлекла внимание к необходимости корректировки местного законодательства в части обязательного вынесения предписаний перед наложением штрафных санкций. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении правок, которые позволят собственникам самостоятельно устранять повреждения фасадов до применения карательных мер. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции прокуратуры по данному инциденту.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
