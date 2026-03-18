Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили о предстоящем падении фрагментов ракеты-носителя на территорию региона. Космический пуск запланирован на конец марта с космодрома Байконур.
Запуск носителя "Союз-5" ожидается 27 марта в вечернее время, при этом власти уже определили границы опасной зоны в Кондинском районе. Вместе с тем, в случае неблагоприятных условий предусмотрены резервные даты для старта вплоть до начала апреля, сообщает muksun.fm.
"Падение отделяющейся части ракеты-носителя планируется в юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Чёрная, Кума и до границы со Свердловской областью. Просим граждан воздержаться от посещения лесных массивов и охотничьих избушек в указанный период", — следует из сообщения администрации района.
Стоит отметить, что в зону возможного падения фрагментов попадают окрестности нескольких населенных пунктов, включая поселки Междуреченский и Куминский. В свою очередь, специалисты подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил безопасности нахождения в лесу в эти дни.
Местные службы мониторинга переведены в режим повышенной готовности для контроля ситуации на юго-западе муниципалитета. Гражданам настоятельно рекомендуется отложить поездки по таежным дорогам и необорудованным маршрутам до завершения всех этапов космической операции.
