Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили о предстоящем падении фрагментов ракеты-носителя на территорию региона. Космический пуск запланирован на конец марта с космодрома Байконур.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэродромы и терминалы-терминал, Ханты-Мансийск

Меры безопасности и график запусков

Запуск носителя "Союз-5" ожидается 27 марта в вечернее время, при этом власти уже определили границы опасной зоны в Кондинском районе. Вместе с тем, в случае неблагоприятных условий предусмотрены резервные даты для старта вплоть до начала апреля, сообщает muksun.fm.

"Падение отделяющейся части ракеты-носителя планируется в юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Чёрная, Кума и до границы со Свердловской областью. Просим граждан воздержаться от посещения лесных массивов и охотничьих избушек в указанный период", — следует из сообщения администрации района.

Территория падения обломков

Стоит отметить, что в зону возможного падения фрагментов попадают окрестности нескольких населенных пунктов, включая поселки Междуреченский и Куминский. В свою очередь, специалисты подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил безопасности нахождения в лесу в эти дни.

Местные службы мониторинга переведены в режим повышенной готовности для контроля ситуации на юго-западе муниципалитета. Гражданам настоятельно рекомендуется отложить поездки по таежным дорогам и необорудованным маршрутам до завершения всех этапов космической операции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.