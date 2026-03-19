Ситуация с распространением пастереллеза в Новосибирской области перешла в стадию активной ликвидации последствий. В регионе работает специальная комиссия под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и замминистра сельского хозяйства Романа Некрасова. Основная цель — не только локализовать очаги, но и обеспечить защиту подворий от дальнейшего распространения инфекции.
На текущий момент специалисты анализируют, как соблюдался ветеринарный контроль в пострадавших хозяйствах. Несмотря на то что инфекция носит локальный характер, для владельцев скота она стала серьезным экономическим испытанием. Правительство уже выделило средства на компенсации, чтобы минимизировать ущерб для частного сектора и фермерских предприятий.
Рабочая группа Россельхознадзора совместно с региональными властями проводит детальный аудит эпизоотической ситуации. Как отметил Сергей Данкверт, принятые на ранних этапах меры позволили избежать масштабной эпизоотии в Новосибирске и области, однако к работе местных ветеринарных структур возникли вопросы. Своевременность информирования и полнота охвата карантинными мероприятиями — ключевые факторы успеха.
"Инфекционные риски в животноводстве всегда требуют молниеносной реакции. Важно понимать, что любое сокрытие падежа или нарушение правил утилизации превращает пастбища в опасные зоны на долгие годы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Сейчас в области усилены проверки на путях перемещения скота и продукции животного происхождения. Особое внимание уделяется личным подсобным хозяйствам (ЛПХ), которые зачастую оказываются наиболее уязвимыми перед лицом биологических угроз из-за отсутствия закрытых систем содержания животных.
Вопрос возмещения ущерба стал центральным в повестке встреч с населением. Общий объем зарезервированных средств составляет около 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на прямые выплаты за изъятие скота в зонах карантина и поддержку домохозяйств, утративших источник дохода. На данный момент первые компенсации уже получили более 20 собственников.
|Вид поддержки
|Статус / Объем
|Прямые компенсации за скот
|Выплачено более 20 владельцам
|Социальные выплаты ЛПХ
|Принято более 50 заявлений
|Общий фонд помощи
|200 млн рублей
Дополнительно власти рассматривают возможность льготного кредитования для тех, кто планирует восстанавливать поголовье после снятия ограничений. Это критически важно для сохранения жизни на селе и предотвращения миграционного оттока населения в крупные города из-за потери средств к существованию.
"Для сельских территорий любая вспышка болезни — это не только биологическая, но и экономическая угроза. Своевременные выплаты позволяют сохранить социальную стабильность и доверие фермеров к государственным институтам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Министерство сельского хозяйства РФ подчеркивает, что помощь пострадавшим в Новосибирской области вписана в общую стратегию поддержки малого агробизнеса. Ежегодно на эти цели выделяется около 15 млрд рублей. Малые формы хозяйствования рассматриваются как фундамент продовольственной безопасности страны, особенно в условиях санкционного давления.
В 2026 году Новосибирская область получит дополнительно 150 млн рублей по линии развития малых сельхозпредприятий. Эти средства могут быть направлены на модернизацию оборудования и улучшение условий содержания животных, что напрямую влияет на устойчивость к инфекциям животных. Инвестиции в современный агропром остаются приоритетом государства.
Несмотря на тревожный фон, Минсельхоз заверяет: риски для конечного потребителя полностью исключены. Любая продукция, поступающая в легальные торговые сети, проходит многоступенчатый ветеринарный контроль в системе "Меркурий". Пастереллез не является препятствием для нормального функционирования рынка при условии соблюдения всех регламентов забоя и переработки.
"Ситуация локализована. Сейчас важно не допустить паники, которая часто подогревается недостоверными сообщениями. Отрасль работает стабильно, продовольственная безопасность региона в части животноводства полностью обеспечена", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Власти призывают жителей пользоваться официальными источниками информации и не доверять слухам. Подобные инциденты, как и фейки о байкальском омуле, часто используются для дестабилизации ситуации в аграрных регионах.
Нет, продукция из очагов заболевания изымается и уничтожается. Все мясо в магазинах проходит обязательный контроль и безопасно для употребления.
Сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости животных на момент изъятия. Для этого привлечены независимые оценщики.
Необходимо подать заявление в муниципальные органы власти или местное управление ветеринарии для фиксации ущерба и включения в списки на выплаты.
Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.