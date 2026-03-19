Кошелёк или стадо: фермерам начали выплачивать миллионы за потерю скота в сибирских подворьях

Ситуация с распространением пастереллеза в Новосибирской области перешла в стадию активной ликвидации последствий. В регионе работает специальная комиссия под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и замминистра сельского хозяйства Романа Некрасова. Основная цель — не только локализовать очаги, но и обеспечить защиту подворий от дальнейшего распространения инфекции.

Корова с телёнком
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На текущий момент специалисты анализируют, как соблюдался ветеринарный контроль в пострадавших хозяйствах. Несмотря на то что инфекция носит локальный характер, для владельцев скота она стала серьезным экономическим испытанием. Правительство уже выделило средства на компенсации, чтобы минимизировать ущерб для частного сектора и фермерских предприятий.

Меры по локализации инфекции

Рабочая группа Россельхознадзора совместно с региональными властями проводит детальный аудит эпизоотической ситуации. Как отметил Сергей Данкверт, принятые на ранних этапах меры позволили избежать масштабной эпизоотии в Новосибирске и области, однако к работе местных ветеринарных структур возникли вопросы. Своевременность информирования и полнота охвата карантинными мероприятиями — ключевые факторы успеха.

"Инфекционные риски в животноводстве всегда требуют молниеносной реакции. Важно понимать, что любое сокрытие падежа или нарушение правил утилизации превращает пастбища в опасные зоны на долгие годы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Сейчас в области усилены проверки на путях перемещения скота и продукции животного происхождения. Особое внимание уделяется личным подсобным хозяйствам (ЛПХ), которые зачастую оказываются наиболее уязвимыми перед лицом биологических угроз из-за отсутствия закрытых систем содержания животных.

Выплаты и финансовая помощь

Вопрос возмещения ущерба стал центральным в повестке встреч с населением. Общий объем зарезервированных средств составляет около 200 млн рублей. Эти деньги пойдут на прямые выплаты за изъятие скота в зонах карантина и поддержку домохозяйств, утративших источник дохода. На данный момент первые компенсации уже получили более 20 собственников.

Вид поддержки Статус / Объем
Прямые компенсации за скот Выплачено более 20 владельцам
Социальные выплаты ЛПХ Принято более 50 заявлений
Общий фонд помощи 200 млн рублей

Дополнительно власти рассматривают возможность льготного кредитования для тех, кто планирует восстанавливать поголовье после снятия ограничений. Это критически важно для сохранения жизни на селе и предотвращения миграционного оттока населения в крупные города из-за потери средств к существованию.

"Для сельских территорий любая вспышка болезни — это не только биологическая, но и экономическая угроза. Своевременные выплаты позволяют сохранить социальную стабильность и доверие фермеров к государственным институтам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Федеральная поддержка агробизнеса

Министерство сельского хозяйства РФ подчеркивает, что помощь пострадавшим в Новосибирской области вписана в общую стратегию поддержки малого агробизнеса. Ежегодно на эти цели выделяется около 15 млрд рублей. Малые формы хозяйствования рассматриваются как фундамент продовольственной безопасности страны, особенно в условиях санкционного давления.

В 2026 году Новосибирская область получит дополнительно 150 млн рублей по линии развития малых сельхозпредприятий. Эти средства могут быть направлены на модернизацию оборудования и улучшение условий содержания животных, что напрямую влияет на устойчивость к инфекциям животных. Инвестиции в современный агропром остаются приоритетом государства.

Контроль качества продукции

Несмотря на тревожный фон, Минсельхоз заверяет: риски для конечного потребителя полностью исключены. Любая продукция, поступающая в легальные торговые сети, проходит многоступенчатый ветеринарный контроль в системе "Меркурий". Пастереллез не является препятствием для нормального функционирования рынка при условии соблюдения всех регламентов забоя и переработки.

"Ситуация локализована. Сейчас важно не допустить паники, которая часто подогревается недостоверными сообщениями. Отрасль работает стабильно, продовольственная безопасность региона в части животноводства полностью обеспечена", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Власти призывают жителей пользоваться официальными источниками информации и не доверять слухам. Подобные инциденты, как и фейки о байкальском омуле, часто используются для дестабилизации ситуации в аграрных регионах.

Ответы на популярные вопросы о пастереллезе

Опасно ли мясо из Новосибирской области для потребителей?

Нет, продукция из очагов заболевания изымается и уничтожается. Все мясо в магазинах проходит обязательный контроль и безопасно для употребления.

Каков размер компенсации за изъятый скот?

Сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости животных на момент изъятия. Для этого привлечены независимые оценщики.

Куда обращаться владельцам пострадавших хозяйств?

Необходимо подать заявление в муниципальные органы власти или местное управление ветеринарии для фиксации ущерба и включения в списки на выплаты.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
