Ледовые заторы готовят ловушку: водная стихия на Севере выбирает неожиданные маршруты движения

Весеннее пробуждение рек в Ханты-Мансийском автономном округе в 2026 году начнется раньше привычных сроков из-за климатических особенностей зимнего сезона. Вскрытие ледяного покрова на крупнейших водных артериях региона ожидается уже во второй декаде апреля, что на пять дней опережает климатическую норму.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey 6666 Поселок Кедровый Ханты-мансийский район вдоль реки Обь

Динамика весеннего половодья в Югре

Согласно предварительным данным, основное движение льда на Оби и Иртыше затронет территорию округа в период с 20 апреля по 10 мая. Вместе с тем, специалисты предупреждают о риске формирования заторов на Северной Сосьве, где в прошлые сезоны ледовые массы блокировали течение реки на длительный срок. Стоит отметить, что уровень воды в районе Ханты-Мансийска может подняться на 2,5 метра выше ординара, сообщает muksun.fm.

В третьей декаде апреля ожидается вскрытие рек нижнего течения Иртыша и Средней Оби с притоками. В первой декаде мая продолжится вскрытие Оби ниже впадения Иртыша.

Угрозы подтопления населенных пунктов

В свою очередь, экстренные службы подготовили перечень территорий, находящихся в зоне вероятного риска, куда вошли около 48 населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка может сложиться в Саранпауле и Ломбовоже, где прогнозируемые отметки превышают критические показатели. Однако в крупных индустриальных центрах, таких как Сургут и Нижневартовск, ситуация останется стабильной: расчетные уровни воды не должны преодолеть защитные пороги.

Несмотря на значительные запасы снега, предварительный прогноз спасателей оценивается как оптимистичный для большинства районов округа. Окончательные корректировки планов по защите населения будут внесены после получения уточненных гидрологических данных во второй половине апреля. Органы местной власти уже приступили к мониторингу толщины льда и подготовке гидротехнических сооружений к пропуску весенних вод.