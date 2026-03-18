Личная жизнь за мегабайты: доступ к учебной сети в Тюмени заблокировали для тех, кто бережет свои данные

В Тюменском государственном университете возник масштабный цифровой конфликт из-за изменения правил доступа к кампусной сети. Студенты выразили массовое недовольство решением администрации перевести авторизацию в Wi-Fi исключительно через отечественный мессенджер.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Студенческая петиция и законные требования

Активисты вуза оперативно подготовили петицию, которая за короткий срок собрала более тысячи подписей. Учащиеся настаивают на сохранении альтернативных способов подключения, таких как университетская учетная запись или веб-авторизация в браузере, подчеркивая важность свободы выбора инструментов для обучения.

Вместе с тем студенты ссылаются на нормы законодательства о персональных данных, указывая на избыточные требования приложения к доступу к контактам и геолокации устройства. Установка стороннего программного обеспечения не должна быть единственным условием пользования образовательной инфраструктурой, сообщает nashgorod.ru.

Закон требует, чтобы обработка персональных данных была ограничена конкретными целями и осуществлялась в необходимом объёме, а согласие было свободным и информированным

Технические аспекты внедрения сервиса

Стоит отметить, что основной претензией пользователей к новому сервису является его техническая нестабильность и высокая нагрузка на аппаратные ресурсы мобильных устройств. Испытания показали, что приложение требует стабильного соединения и часто работает в фоновом режиме, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности информации.

В свою очередь, администрация университета планирует реализовывать переход поэтапно, начав с главного корпуса, хотя официальных разъяснений по поводу правовых оснований этого решения пока не последовало. Внедрение отечественного софта в образовательную среду является частью общего федерального тренда, охватившего многие регионы страны.

На текущий момент ситуация остается напряженной, так как студенческое сообщество ожидает прямого диалога с руководством вуза. Игнорирование мнения тысячи подписантов может привести к дальнейшему росту социальной напряженности в академической среде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Последние материалы
Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции
Машина заводится всё хуже с каждым утром — хотя батарея новая: почему аккумулятор теряет силу
Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты
Вашингтонский шантаж: Рютте ищет лазейку, чтобы не лезть в иранское пекло за Трампом
Первая весенняя мойка может обернуться проблемой: почему спешка с чисткой машины играет против водителя
Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч
Щуп показывает меньше с каждой поездкой — и это не всегда поломка: почему уходит моторное масло
Личная жизнь за мегабайты: доступ к учебной сети в Тюмени заблокировали для тех, кто бережет свои данные
Прощай, обезжиренная жизнь: новые правила еды реабилитировали животный белок и плотные обеды
Зимняя химия уже въелась в кузов — и ждать нельзя: как правильно отмыть машину после холодов
