В Тюменском государственном университете возник масштабный цифровой конфликт из-за изменения правил доступа к кампусной сети. Студенты выразили массовое недовольство решением администрации перевести авторизацию в Wi-Fi исключительно через отечественный мессенджер.
Активисты вуза оперативно подготовили петицию, которая за короткий срок собрала более тысячи подписей. Учащиеся настаивают на сохранении альтернативных способов подключения, таких как университетская учетная запись или веб-авторизация в браузере, подчеркивая важность свободы выбора инструментов для обучения.
Вместе с тем студенты ссылаются на нормы законодательства о персональных данных, указывая на избыточные требования приложения к доступу к контактам и геолокации устройства. Установка стороннего программного обеспечения не должна быть единственным условием пользования образовательной инфраструктурой, сообщает nashgorod.ru.
Закон требует, чтобы обработка персональных данных была ограничена конкретными целями и осуществлялась в необходимом объёме, а согласие было свободным и информированным
Стоит отметить, что основной претензией пользователей к новому сервису является его техническая нестабильность и высокая нагрузка на аппаратные ресурсы мобильных устройств. Испытания показали, что приложение требует стабильного соединения и часто работает в фоновом режиме, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности информации.
В свою очередь, администрация университета планирует реализовывать переход поэтапно, начав с главного корпуса, хотя официальных разъяснений по поводу правовых оснований этого решения пока не последовало. Внедрение отечественного софта в образовательную среду является частью общего федерального тренда, охватившего многие регионы страны.
На текущий момент ситуация остается напряженной, так как студенческое сообщество ожидает прямого диалога с руководством вуза. Игнорирование мнения тысячи подписантов может привести к дальнейшему росту социальной напряженности в академической среде.
Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.