Уголь добыли — про зарплату забыли: наглый обман работников в Кузбассе закончился разгромом

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кузбассе более пятидесяти горняков предприятия из города Березовский успешно отстояли свои трудовые права в судебном порядке. Коллективный иск против руководства угольной компании завершился в пользу работников, столкнувшихся с систематическими задержками выплат.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Судебное решение и финансовые взыскания

Вместе с тем, решением суда с компании "Северный Кузбасс" взыскано более восьми миллионов рублей задолженности, а также штраф за просрочку и средства на покрытие морального вреда. Важно подчеркнуть, что исковые требования прокуратуры и шахтеров были удовлетворены в полном объеме, несмотря на отсутствие представителей ответчика на заседании, сообщает VSE42.Ru.

В пользу работников взысканы долг по зарплате в размере 8,3 млн рублей и компенсация за нарушение установленных сроков. Решение в части выплаты заработанных средств подлежит немедленному исполнению.

Системные проблемы предприятия

Стоит отметить, что кризисная ситуация на добывающих объектах региона начала обостряться еще прошлым летом на фоне сообщений о массовых увольнениях. В свою очередь, руководство шахты неоднократно переносило сроки погашения задолженности, заставляя сотрудников ожидать заслуженных денег месяцами. В настоящее время в структуру данной угольной компании входят не только шахты, но и автобаза, обогатительная фабрика и погрузочно-транспортное управление.

Дальнейшее развитие ситуации остается под контролем надзорных органов и юридического сообщества. Горняки надеются, что положительный судебный прецедент позволит стабилизировать финансовую дисциплину на предприятии и предотвратит подобные трудовые конфликты в будущем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
