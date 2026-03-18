Сайдинг вне закона — а старина в почёте: в Кузбассе ввели жёсткое табу на современный ремонт

Власти Кузбасса утвердили охранные статусы для исторической территории в Новокузнецком округе. Введение новых ограничительных мер направлено на защиту архитектурного памятника XVIII века.

Охранные зоны в Ильинке

Под особый контроль попала территория в селе Ильинка, где расположена уникальная каменная церковь, признанная объектом культурного наследия регионального значения. Вместе с тем правительство Кемеровской области официально установило границы защитных зон, исключающих любую деятельность, способную нарушить исторический облик поселения. В свою очередь, соблюдение новых регламентов становится обязательным условием для всех собственников земельных участков, сообщает VSE42.Ru.

"В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются охранная зона и зона регулирования застройки. Также вводится режим охраны природного ландшафта на сопряженной территории", — говорит вице-губернатор Андрей Панов.

Строгие запреты для жителей

Стоит отметить, что новые правила вводят прямой запрет на использование современных строительных материалов, таких как сайдинг, шлакоблоки или профилированные листы для ограждений.

Дополнительно под табу попали рекламные баннеры, любые земляные изыскания и возведение зданий, не соответствующих историко-градостроительной среде береговой линии реки Томи. Владельцам частных усадеб теперь придется согласовывать любые архитектурные изменения, чтобы сохранить аутентичный силуэт старинного храмового комплекса.