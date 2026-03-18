Безмолвный город под толщей воды: древние храмы и гробницы внезапно проступили сквозь озерную гладь
Мирная жизнь коллег и родных под надёжным замком: строгие правила пресекают давление со стороны
Зоны отчуждения на месте пастбищ: инфекция захватывает деревни из-за скрытых нарушений правил
Калининград долго варился в чужих идеях: кто и как продвигал мысль об особом статусе
Снег уходит, а яд остаётся: весенние дороги превращаются в невидимую угрозу для каждого вдоха
Вспышка заразы в Сибири поставила вопрос ребром: заберут ли у людей кошек и собак
Игра слов или шифр для НЛО: администрация Трампа забронировала странный адрес в сети
Места на парковке стали свободнее: популярные китайские иномарки стремительно покидают автосалоны
Идеологический компас сломан: какие ценности начинают указывать путь молодёжи

Сайдинг вне закона — а старина в почёте: в Кузбассе ввели жёсткое табу на современный ремонт

Россия » Сибирь » Кемерово

Власти Кузбасса утвердили охранные статусы для исторической территории в Новокузнецком округе. Введение новых ограничительных мер направлено на защиту архитектурного памятника XVIII века.

Кузбасс
Фото: Яндекс Карты by ГУ МВД России по Кемеровской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузбасс

Охранные зоны в Ильинке

Под особый контроль попала территория в селе Ильинка, где расположена уникальная каменная церковь, признанная объектом культурного наследия регионального значения. Вместе с тем правительство Кемеровской области официально установило границы защитных зон, исключающих любую деятельность, способную нарушить исторический облик поселения. В свою очередь, соблюдение новых регламентов становится обязательным условием для всех собственников земельных участков, сообщает VSE42.Ru.

"В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются охранная зона и зона регулирования застройки. Также вводится режим охраны природного ландшафта на сопряженной территории", — говорит вице-губернатор Андрей Панов.

Строгие запреты для жителей

Стоит отметить, что новые правила вводят прямой запрет на использование современных строительных материалов, таких как сайдинг, шлакоблоки или профилированные листы для ограждений.

Дополнительно под табу попали рекламные баннеры, любые земляные изыскания и возведение зданий, не соответствующих историко-градостроительной среде береговой линии реки Томи. Владельцам частных усадеб теперь придется согласовывать любые архитектурные изменения, чтобы сохранить аутентичный силуэт старинного храмового комплекса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Садоводство, цветоводство
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Последние материалы
Калининград долго варился в чужих идеях: кто и как продвигал мысль об особом статусе
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Вспышка заразы в Сибири поставила вопрос ребром: заберут ли у людей кошек и собак
Игра слов или шифр для НЛО: администрация Трампа забронировала странный адрес в сети
Места на парковке стали свободнее: популярные китайские иномарки стремительно покидают автосалоны
Идеологический компас сломан: какие ценности начинают указывать путь молодёжи
Свобода клика заканчивается законом: пользователей нейросетей начнут наказывать за опасные запросы
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Калининград развернули лицом к Европе — и он отвернулся от себя: чем обернулась жизнь без границ
Броня оказалась крепче: американская разведка признала провал плана по удушению России
