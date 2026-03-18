Зерновая ловушка для головы: привычные каши заподозрили в опасном влиянии на центр памяти
Терминалы погаснут — магазины встанут: города могут закрыть эту уязвимость необычным способом
Сайдинг вне закона — а старина в почёте: в Кузбассе ввели жёсткое табу на современный ремонт
Мирная жизнь коллег и родных под надёжным замком: строгие правила пресекают давление со стороны
Безмолвный город под толщей воды: древние храмы и гробницы внезапно проступили сквозь озерную гладь
Калининград долго варился в чужих идеях: кто и как продвигал мысль об особом статусе
Снег уходит, а яд остаётся: весенние дороги превращаются в невидимую угрозу для каждого вдоха
Вспышка заразы в Сибири поставила вопрос ребром: заберут ли у людей кошек и собак
Игра слов или шифр для НЛО: администрация Трампа забронировала странный адрес в сети

Зоны отчуждения на месте пастбищ: инфекция захватывает деревни из-за скрытых нарушений правил

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирской области зафиксировано резкое ухудшение эпизоотической ситуации, вызванное одновременным распространением опасных инфекций среди сельскохозяйственных и диких животных. Власти региона приступили к масштабному пересмотру протоколов взаимодействия между ветеринарными службами и муниципальными ведомствами для оперативного купирования угроз.

Коровы
Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Коровы

Системные ошибки в частном секторе

Основным фактором дестабилизации санитарной обстановки признана систематическая халатность при содержании личных подсобных хозяйств, которая привела к возникновению десятков очагов заражения. Вместе с тем текущее нормативное регулирование не позволяет в полной мере контролировать частные подворья, сообщает VSE42.Ru.

"По сути своей вопросы того, как это всё произошло, не относятся ни к каким конспирологическим теориям. Это халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил", — говорит руководитель областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Реформирование нормативной базы

Стоит отметить, что в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации специалисты проводят точечное изъятие поголовья в выявленных зонах неблагополучия. В свою очередь администрация области планирует ужесточить персональную ответственность владельцев животных за несоблюдение установленных регламентов.

Дальнейшая работа будет сосредоточена на формировании прозрачной модели функционирования аграрного сектора для предотвращения повторных всплесков заболеваемости в сельской местности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Красота и стиль
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Садоводство, цветоводство
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Калининград долго варился в чужих идеях: кто и как продвигал мысль об особом статусе
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Вспышка заразы в Сибири поставила вопрос ребром: заберут ли у людей кошек и собак
Игра слов или шифр для НЛО: администрация Трампа забронировала странный адрес в сети
Места на парковке стали свободнее: популярные китайские иномарки стремительно покидают автосалоны
Идеологический компас сломан: какие ценности начинают указывать путь молодёжи
Свобода клика заканчивается законом: пользователей нейросетей начнут наказывать за опасные запросы
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Калининград развернули лицом к Европе — и он отвернулся от себя: чем обернулась жизнь без границ
Броня оказалась крепче: американская разведка признала провал плана по удушению России
