Вспышка заразы в Сибири поставила вопрос ребром: заберут ли у людей кошек и собак

Ситуация с распространением опасных инфекций среди сельскохозяйственных животных в Сибири потребовала оперативного вмешательства ветеринарных служб. Специалисты принимают экстренные меры для локализации выявленных очагов заболеваний и защиты частных подворий.

Классификация и меры контроля

Вместе с тем, эксперты провели четкое разграничение между видами животных по степени их уязвимости к выявленной инфекции. Стоит отметить, что основным вектором защиты остается строгая изоляция, позволяющая минимизировать риски дальнейшего распространения пастереллёза среди домашнего поголовья, сообщает VSE42.Ru.

"В данном случае по правилам необходимо изолировать этих животных для недопущения свободного передвижения. Восприимчивые животные изымаются, невосприимчивые животные остаются в семье. При этом собственник обязан обеспечить их полную изоляцию", — говорит глава областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Сохранение регионального животноводства

В свою очередь, введение жестких карантинных ограничений позволило избежать критических последствий для аграрного сектора региона. Профильные ведомства выделяют значительные ресурсы для сохранения воспроизводимого стада и нормализации эпизоотической обстановки в кратчайшие сроки.

Текущий мониторинг ситуации показывает, что своевременно принятые решения по изъятию больных особей обеспечивают безопасность других хозяйств. Дальнейшие действия властей будут направлены на полную ликвидацию инфекции и снятие режима ограничений после подтверждения безопасности территорий.