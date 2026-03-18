Золотое дно в бокале: стоимость водки в Мурманске преодолела новую психологическую отметку

Жители Мурманской области столкнулись с резким изменением ценников в отделах бакалеи и напитков. Согласно последним данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за прошедшие двенадцать месяцев стоимость наиболее популярных видов алкоголя в регионе показала динамику, существенно опережающую средние общероссийские показатели. Основной удар пришелся на сегмент слабоалкогольной продукции.

Алкоголь

Экономическая ситуация в Заполярье традиционно осложнена логистическими вызовами. Даже несмотря на то, что в регионе активно обсуждается инвестиция в мерзлоту и освоение месторождений, потребительский рынок остается крайне чувствительным к любым внешним факторам — от роста акцизов до стоимости упаковки.

Пиво — лидер подорожания в Заполярье

В феврале 2026 года литр пива в Мурманской области в среднем обходился покупателю в 255,29 рубля. Статистика фиксирует пугающий скачок: рост составил 25,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель делает пенный напиток абсолютным рекордсменом по темпам удорожания среди всей алкогольной продукции в регионе.

"Такой резкий скачок в Мурманской области обусловлен сочетанием федеральных факторов и местной специфики. Удаленность региона увеличивает транспортные расходы, которые ложатся на плечи потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация с ценами на товары первой необходимости и продукты досуга в Мурманске часто становится предметом обсуждения, так как даже социальная сфера, включая мурманский океанариум, нередко сталкивается с финансовыми трудностями из-за общей инфляции.

Крепкий алкоголь и вина: динамика цен

Второе место в антирейтинге роста цен заняла водка. Её стоимость в Мурманской области увеличилась на 21,43%, достигнув отметки в 1043,92 рубля за литр. Не отстает и сегмент виноделия: креплёное вино прибавило в цене почти 20%, а столовые сорта подорожали на 13,48%.

Продукт (1 литр) Цена в Мурманской обл. (руб) Пиво 255,29 Водка 1043,92 Коньяк (ординарный) 1835,04

Менее всего подорожание затронуло отечественные игристые вина. Рост здесь составил скромные 2,11%, что на фоне общей инфляции выглядит стабилизирующим фактором. Тем не менее, общая стоимость жизни в Заполярье продолжает расти, затрагивая даже такие сферы, как замена лифтов и содержание жилого фонда.

"Инфляционные процессы в отдаленных субъектах всегда протекают быстрее. Когда растут тарифы на тепло и горячая вода дорожает в обслуживании для предприятий, это моментально закладывается в конечную стоимость любого товара", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Почему растут цены: мнение экспертов

Специалисты выделяют несколько ключевых причин такой динамики. В первую очередь, это плановое повышение акцизов и установление новых минимальных розничных цен (МРЦ). Кроме того, производственные издержки — от зарплат рабочих до счетов за электроэнергию — продолжают увеличиваться.

Особую роль играет логистика. Для Мурманска это критический вопрос: доставка сырья и готовой продукции через северные трассы требует серьезных затрат. Иногда даже популярный маршрут в Териберку становится закрытым для проезда, что косвенно отражает общие сложности транспортной сети региона.

Сравнение с общероссийскими трендами

Интересно, что Мурманская область выбивается из общероссийского тренда. Если в среднем по стране главным драйвером алкогольной инфляции стала водка (+16,08%), то на Крайнем Севере — именно пиво. Разрыв в ценах между Заполярьем и средней полосой России становится всё более заметным.

"Изменение цен на алкоголь в регионах с суровым климатом часто коррелирует с покупательской способностью. В Мурманске наблюдается определенный дисбаланс из-за роста сопутствующих услуг и ЖКХ", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Рост цен на "сопутствующие радости" происходит на фоне общего удорожания жизни. Даже медицинские услуги, такие как замена сустава по новым методикам, требуют от регионального бюджета всё больших вложений, что сказывается на общей экономической стабильности.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Мурманске

Почему в Мурманске алкоголь дороже, чем в среднем по России?

Это связано с логистическими надбавками на доставку в северные регионы, более высокими операционными затратами ритейла и спецификой регионального налогообложения.

Ожидается ли снижение цен на пиво в 2026 году?

Эксперты не прогнозируют снижения из-за роста акцизов и стоимости упаковки, однако темпы роста могут замедлиться при стабилизации транспортных расходов.

