Шок от вторжений сгорает как спичка: психика делает то, что пугает сильнее самих новостей
Южное гостеприимство с привкусом тревоги: Сочи рискует потерять миллион верных отдыхающих
Ледяной панцирь требует новых героев: Архангельск станет штабом для создания полярного флота
Квартиры уходят с молотка ради свободы: почему заёмщики массово избавляются от обременений банков
Курс на восток из самой западной точки: прямые рейсы свяжут Калининград с новыми регионами
Если прозвучит тревога: ветераны в приграничных регионах уже видят свою роль
Финны едят слишком много мяса: Лесопромышленный гигант протестировал программу похудения рабочих
Слабый пол заходит на мужскую территорию: стройки и логистика Карелии меняют своё лицо
Искусственный интеллект на войне не стал Терминатором: поле боя выявило опасный изъян

Золотое дно в бокале: стоимость водки в Мурманске преодолела новую психологическую отметку

Жители Мурманской области столкнулись с резким изменением ценников в отделах бакалеи и напитков. Согласно последним данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), за прошедшие двенадцать месяцев стоимость наиболее популярных видов алкоголя в регионе показала динамику, существенно опережающую средние общероссийские показатели. Основной удар пришелся на сегмент слабоалкогольной продукции.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Экономическая ситуация в Заполярье традиционно осложнена логистическими вызовами. Даже несмотря на то, что в регионе активно обсуждается инвестиция в мерзлоту и освоение месторождений, потребительский рынок остается крайне чувствительным к любым внешним факторам — от роста акцизов до стоимости упаковки.

Пиво — лидер подорожания в Заполярье

В феврале 2026 года литр пива в Мурманской области в среднем обходился покупателю в 255,29 рубля. Статистика фиксирует пугающий скачок: рост составил 25,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель делает пенный напиток абсолютным рекордсменом по темпам удорожания среди всей алкогольной продукции в регионе.

"Такой резкий скачок в Мурманской области обусловлен сочетанием федеральных факторов и местной специфики. Удаленность региона увеличивает транспортные расходы, которые ложатся на плечи потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация с ценами на товары первой необходимости и продукты досуга в Мурманске часто становится предметом обсуждения, так как даже социальная сфера, включая мурманский океанариум, нередко сталкивается с финансовыми трудностями из-за общей инфляции.

Крепкий алкоголь и вина: динамика цен

Второе место в антирейтинге роста цен заняла водка. Её стоимость в Мурманской области увеличилась на 21,43%, достигнув отметки в 1043,92 рубля за литр. Не отстает и сегмент виноделия: креплёное вино прибавило в цене почти 20%, а столовые сорта подорожали на 13,48%.

Продукт (1 литр) Цена в Мурманской обл. (руб)
Пиво 255,29
Водка 1043,92
Коньяк (ординарный) 1835,04

Менее всего подорожание затронуло отечественные игристые вина. Рост здесь составил скромные 2,11%, что на фоне общей инфляции выглядит стабилизирующим фактором. Тем не менее, общая стоимость жизни в Заполярье продолжает расти, затрагивая даже такие сферы, как замена лифтов и содержание жилого фонда.

"Инфляционные процессы в отдаленных субъектах всегда протекают быстрее. Когда растут тарифы на тепло и горячая вода дорожает в обслуживании для предприятий, это моментально закладывается в конечную стоимость любого товара", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Почему растут цены: мнение экспертов

Специалисты выделяют несколько ключевых причин такой динамики. В первую очередь, это плановое повышение акцизов и установление новых минимальных розничных цен (МРЦ). Кроме того, производственные издержки — от зарплат рабочих до счетов за электроэнергию — продолжают увеличиваться.

Особую роль играет логистика. Для Мурманска это критический вопрос: доставка сырья и готовой продукции через северные трассы требует серьезных затрат. Иногда даже популярный маршрут в Териберку становится закрытым для проезда, что косвенно отражает общие сложности транспортной сети региона.

Сравнение с общероссийскими трендами

Интересно, что Мурманская область выбивается из общероссийского тренда. Если в среднем по стране главным драйвером алкогольной инфляции стала водка (+16,08%), то на Крайнем Севере — именно пиво. Разрыв в ценах между Заполярьем и средней полосой России становится всё более заметным.

"Изменение цен на алкоголь в регионах с суровым климатом часто коррелирует с покупательской способностью. В Мурманске наблюдается определенный дисбаланс из-за роста сопутствующих услуг и ЖКХ", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Рост цен на "сопутствующие радости" происходит на фоне общего удорожания жизни. Даже медицинские услуги, такие как замена сустава по новым методикам, требуют от регионального бюджета всё больших вложений, что сказывается на общей экономической стабильности.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Мурманске

Почему в Мурманске алкоголь дороже, чем в среднем по России?

Это связано с логистическими надбавками на доставку в северные регионы, более высокими операционными затратами ритейла и спецификой регионального налогообложения.

Ожидается ли снижение цен на пиво в 2026 году?

Эксперты не прогнозируют снижения из-за роста акцизов и стоимости упаковки, однако темпы роста могут замедлиться при стабилизации транспортных расходов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Красота и стиль
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Последние материалы
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Шок от вторжений сгорает как спичка: психика делает то, что пугает сильнее самих новостей
Южное гостеприимство с привкусом тревоги: Сочи рискует потерять миллион верных отдыхающих
Ледяной панцирь требует новых героев: Архангельск станет штабом для создания полярного флота
Квартиры уходят с молотка ради свободы: почему заёмщики массово избавляются от обременений банков
Курс на восток из самой западной точки: прямые рейсы свяжут Калининград с новыми регионами
Золотое дно в бокале: стоимость водки в Мурманске преодолела новую психологическую отметку
Если прозвучит тревога: ветераны в приграничных регионах уже видят свою роль
Ормузский пролив стал ловушкой — у США осталось всего два варианта
Финны едят слишком много мяса: Лесопромышленный гигант протестировал программу похудения рабочих
