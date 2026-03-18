Слабый пол заходит на мужскую территорию: стройки и логистика Карелии меняют своё лицо

Ситуация на рынке труда в российских регионах демонстрирует любопытный тренд: женщины все активнее осваивают нишу подработки, причем зачастую в тех сферах, которые традиционно считались прерогативой мужчин. Согласно данным аналитиков, Карелия вошла в число лидеров по росту женской вовлеченности в дополнительную занятость.
Тенденция затрагивает не только крупные города, но и малые населенные пункты, где развитие территорий Карелии создает новые точки приложения усилий. Женщины ищут возможности для реализации в строительстве, техническом обслуживании и логистике, что продиктовано как экономическими факторами, так и запросом на профессиональную гибкость.
Помимо Карелии, значительный всплеск интереса к дополнительным источникам дохода зафиксирован в Ивановской, Вологодской, Костромской и Калужской областях. Это регионы с развитым промышленным сектором, где спрос на линейный персонал остается стабильно высоким.
"Рост активности женщин на рынке подработки — это ответ на запрос экономики в кадрах. Мы видим, что даже в таких направлениях, как строительство в Карелии, доля женского участия постепенно растет", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Важно отметить, что формат подработки привлекает женщин возможностью самостоятельно планировать свой график. Это актуально для тех, кто совмещает работу с воспитанием детей или учебой, обеспечивая необходимый баланс между бытом и заработком.
Основным стимулом остается финансовый вопрос. В условиях, когда цены в Карелии на товары первой необходимости демонстрируют волатильность, дополнительный доход становится страховкой для семейного бюджета. Подработка позволяет компенсировать инфляционные риски без смены основной деятельности.
|Сфера подработки
|Причина выбора (женщины)
|Технические специальности
|Высокая часовая ставка
|Сфера услуг и ЖКХ
|Стабильная потребность в кадрах
|Агротехнологии
|Сезонная высокая занятость
"Для многих жителей северных территорий подработка в аграрном секторе становится спасением. Даже занятость подростков Карелии в трудовых бригадах показывает, что запрос на труд велик во всех возрастных категориях", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Развитие туристического кластера и социальной сферы также открывает новые возможности. Проекты, такие как модернизация туризма Карелии, требуют привлечения администраторов, гидов и технического персонала на временной основе.
Когда в регионе запускаются масштабные стройки или реконструкции объектов, это неизбежно влечет за собой потребность в сопутствующих услугах. Например, ремонт медицинских учреждений, когда поликлиника в Карелии временно меняет адрес, требует логистической поддержки, где женщины часто находят себе применение.
Освоение "мужских" профессий позволяет женщинам повышать свою конкурентоспособность. В технических отраслях заработная плата зачастую выше, чем в традиционно женских сегментах, таких как делопроизводство или торговля.
"Региональные бюджеты сегодня ориентированы на поддержку самозанятых. Это создает правовую базу для легальной подработки, что крайне важно для социальной защищенности женщин", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Наибольший спрос наблюдается в сфере логистики, мелкорозничной торговли и технического сервиса. Также актуальны вакансии в базах отдыха Карелии, где требуется сезонный персонал.
Да, рост расходов, включая обновленные тарифы на транспорт в Карелии, заставляет многих пересматривать свои доходы и искать дополнительные источники заработка.
Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.