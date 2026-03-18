Репродуктивный выбор стал диагнозом: нежелание заводить детей приравняли к болезни в Минздраве

Россия

В системе российского здравоохранения наметился новый вектор: теперь нежелание заводить детей рассматривается не только как личный выбор, но и как повод для медицинского консультирования. Согласно новым методическим рекомендациям Минздрава РФ, женщин, которые в ходе репродуктивной диспансеризации заявляют об отсутствии планов на материнство, будут направлять к медицинскому психологу. Цель таких визитов — «формирование положительных установок на деторождение».

С точки зрения доказательной медицины, любое вмешательство должно иметь четкие показания. В данном случае психологическая поддержка приравнивается к терапии соматических патологий. Если в анкете пациентка ставит «0» в графе желаемого количества детей, система расценивает это как фактор, требующий коррекции, аналогично тому, как ошибки в режиме питания требуют вмешательства диетолога для предотвращения ожирения.

Репродуктивная диспансеризация: алгоритмы Минздрава

Диспансеризация репродуктивного возраста направлена на раннее выявление заболеваний, препятствующих зачатию и вынашиванию. Однако новый документ расширяет понятие «нормы». Теперь в чек-лист включены не только физиологические параметры, но и репродуктивные намерения. Это вызывает определенные дискуссии в профессиональном сообществе, так как психоэмоциональное состояние пациента — материя тонкая, и «установки» не всегда поддаются коррекции за один сеанс.

"Важно понимать, что диспансеризация — это прежде всего скрининг. Мы ищем риски. Если пациентка жалуется на повышенное потоотделение или резкие изменения веса, мы ищем эндокринную патологию. Психологический аспект в вопросах деторождения теперь официально внесен в перечень таких рисков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Психолог вместо гинеколога: зачем нужна консультация

Медицинский психолог в рамках государственного протокола должен помочь женщине разобраться, является ли отказ от детей осознанным решением или следствием скрытых страхов, социальных проблем или депрессивных состояний. В медицине известны случаи, когда физиологические симптомы, такие как ночные пробуждения или хроническая усталость, маскируют глубокий стресс, мешающий нормальному планированию жизни.

Критики метода указывают на риск формального подхода. Однако сторонники подчеркивают: зачастую за нежеланием иметь детей стоят невылеченные фобии или отсутствие базовых знаний о современной медицине, способной минимизировать риски при беременности. В этом смысле консультация психолога — это попытка убрать психогенный барьер.

Факторы риска и медицинская маршрутизация

Минздрав подчеркивает, что направление к психологу при ответе «0» — это лишь часть общей системы маршрутизации. Ведомство сравнивает это с другими клиническими ситуациями. Если у пациентки обнаружены комедоны и акне, ее направляют к дерматовенерологу. Если выявлены симптомы авитаминоза или дефицитные состояния — к терапевту.

Выявленный фактор/симптом Профильный специалист
Нежелание иметь детей (ответ "0") Медицинский психолог
Акне, алопеция (выпадение волос) Дерматовенеролог
Ожирение, ИМТ > 30 Эндокринолог / Диетолог
Хронические вредные привычки Терапевт / Нарколог

"Любое отклонение от статистической нормы в медицине требует внимания. Мы не заставляем рожать, мы проверяем, не является ли это решение следствием патологии. Ведь даже потемнение в глазах может быть симптомом серьезного нарушения, так и резкая смена жизненных приоритетов иногда требует внимания врача", — отметил врач общей практики Елена Морозова.

Доказательный подход к репродуктивному здоровью

В доказательной медицине существует понятие «преконцепционная подготовка». Это комплекс мер, направленных на снижение рисков для будущей матери и ребенка. В идеальном мире это включает и психологический комфорт. Но стоит помнить, что диагностика должна быть точной. Например, при подозрении на онкологические процессы, даже если это тяжелые стадии рака желудка, важна мультидисциплинарная команда. В репродуктивном вопросе психолог становится частью такой команды.

"Коррекция психологических установок — это не лечение болезни в классическом смысле. Однако в рамках демографической политики это инструмент профилактики. Мы должны исключить влияние депрессии или тревожных расстройств на выбор женщины", — подчеркнул медицинский психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о репродуктивной диспансеризации

Обязана ли я идти к психологу, если не хочу детей?

Консультация носит рекомендательный характер в рамках диспансеризации. Вы имеете право на информированный отказ от любого медицинского вмешательства, включая беседу со специалистом.

Могут ли поставить на учет за отказ от деторождения?

Нет, медицина не «ставит на учет» за жизненную позицию. Цель психолога — исключить медицинские причины (например, депрессию), которые могут влиять на такое решение.

Какие анализы входят в репродуктивную диспансеризацию?

Обычно это мазки на флору и цитологию, анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая скрининг на гепатит С, и УЗИ органов малого таза.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, психолог Надежда Осипова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
