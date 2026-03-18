В системе российского здравоохранения наметился новый вектор: теперь нежелание заводить детей рассматривается не только как личный выбор, но и как повод для медицинского консультирования. Согласно новым методическим рекомендациям Минздрава РФ, женщин, которые в ходе репродуктивной диспансеризации заявляют об отсутствии планов на материнство, будут направлять к медицинскому психологу. Цель таких визитов — «формирование положительных установок на деторождение».
С точки зрения доказательной медицины, любое вмешательство должно иметь четкие показания. В данном случае психологическая поддержка приравнивается к терапии соматических патологий. Если в анкете пациентка ставит «0» в графе желаемого количества детей, система расценивает это как фактор, требующий коррекции, аналогично тому, как ошибки в режиме питания требуют вмешательства диетолога для предотвращения ожирения.
Диспансеризация репродуктивного возраста направлена на раннее выявление заболеваний, препятствующих зачатию и вынашиванию. Однако новый документ расширяет понятие «нормы». Теперь в чек-лист включены не только физиологические параметры, но и репродуктивные намерения. Это вызывает определенные дискуссии в профессиональном сообществе, так как психоэмоциональное состояние пациента — материя тонкая, и «установки» не всегда поддаются коррекции за один сеанс.
"Важно понимать, что диспансеризация — это прежде всего скрининг. Мы ищем риски. Если пациентка жалуется на повышенное потоотделение или резкие изменения веса, мы ищем эндокринную патологию. Психологический аспект в вопросах деторождения теперь официально внесен в перечень таких рисков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Медицинский психолог в рамках государственного протокола должен помочь женщине разобраться, является ли отказ от детей осознанным решением или следствием скрытых страхов, социальных проблем или депрессивных состояний. В медицине известны случаи, когда физиологические симптомы, такие как ночные пробуждения или хроническая усталость, маскируют глубокий стресс, мешающий нормальному планированию жизни.
Критики метода указывают на риск формального подхода. Однако сторонники подчеркивают: зачастую за нежеланием иметь детей стоят невылеченные фобии или отсутствие базовых знаний о современной медицине, способной минимизировать риски при беременности. В этом смысле консультация психолога — это попытка убрать психогенный барьер.
Минздрав подчеркивает, что направление к психологу при ответе «0» — это лишь часть общей системы маршрутизации. Ведомство сравнивает это с другими клиническими ситуациями. Если у пациентки обнаружены комедоны и акне, ее направляют к дерматовенерологу. Если выявлены симптомы авитаминоза или дефицитные состояния — к терапевту.
|Выявленный фактор/симптом
|Профильный специалист
|Нежелание иметь детей (ответ "0")
|Медицинский психолог
|Акне, алопеция (выпадение волос)
|Дерматовенеролог
|Ожирение, ИМТ > 30
|Эндокринолог / Диетолог
|Хронические вредные привычки
|Терапевт / Нарколог
"Любое отклонение от статистической нормы в медицине требует внимания. Мы не заставляем рожать, мы проверяем, не является ли это решение следствием патологии. Ведь даже потемнение в глазах может быть симптомом серьезного нарушения, так и резкая смена жизненных приоритетов иногда требует внимания врача", — отметил врач общей практики Елена Морозова.
В доказательной медицине существует понятие «преконцепционная подготовка». Это комплекс мер, направленных на снижение рисков для будущей матери и ребенка. В идеальном мире это включает и психологический комфорт. Но стоит помнить, что диагностика должна быть точной. Например, при подозрении на онкологические процессы, даже если это тяжелые стадии рака желудка, важна мультидисциплинарная команда. В репродуктивном вопросе психолог становится частью такой команды.
"Коррекция психологических установок — это не лечение болезни в классическом смысле. Однако в рамках демографической политики это инструмент профилактики. Мы должны исключить влияние депрессии или тревожных расстройств на выбор женщины", — подчеркнул медицинский психолог Надежда Осипова.
Консультация носит рекомендательный характер в рамках диспансеризации. Вы имеете право на информированный отказ от любого медицинского вмешательства, включая беседу со специалистом.
Нет, медицина не «ставит на учет» за жизненную позицию. Цель психолога — исключить медицинские причины (например, депрессию), которые могут влиять на такое решение.
Обычно это мазки на флору и цитологию, анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая скрининг на гепатит С, и УЗИ органов малого таза.
Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.