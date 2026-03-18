Снежная броня дала трещину: паводок в Костроме обещает превысить привычные уровни воды

Весеннее пробуждение природы в Костромской области в этом году обещает быть стремительным и полноводным. Гидрометцентр России представил долгожданный прогноз: ледоход на реках региона начнется во второй декаде апреля. Это событие станет катализатором для масштабных гидрологических процессов, которые затронут более десяти районов области.

Затопленное поле с тростником

Особенности текущего сезона связаны с накоплением значительных снегозапасов. Подобно тому, как паводок в Калужской области ежегодно проверяет на прочность гидротехнические сооружения, костромские водные артерии готовятся к выходу на пиковые значения. Ситуация требует предельной концентрации внимания от служб МЧС и местных администраций.

Сроки вскрытия рек и зоны риска

Согласно метеорологическим данным, активная фаза разрушения ледового покрова придется на середину апреля. Это время, когда аномальные скачки температуры могут резко ускорить таяние, создавая риски локальных заторов. Основной удар стихии ожидается на реках Кострома, Нея и Ветлуга.

"Мы фиксируем высокую плотность снежного покрова, что при стремительном потеплении неизбежно приведет к интенсивному притоку воды в русла. Вторая декада апреля — критический период для северных и центральных районов области", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

В зону возможного подтопления включены населенные пункты сразу в десяти районах, включая Буйский, Кологривский и Шарьинский. Жителям этих территорий стоит учитывать, что в период половодья тарифы на автобусы в Костроме и области могут отойти на второй план перед вопросом физической доступности дорог.

Прогноз уровней воды и паводковых угроз

Специалисты ожидают, что максимальные уровни половодья в этом году превысят среднестатистическую норму. Это связано не только с весенними осадками, но и с состоянием почвы, которая ушла под зиму переувлажненной. В аграрном секторе это вызывает опасения, схожие с тем, как гибель урожая в Рязанской области стала следствием капризов погоды.

Река Ожидаемый уровень половодья Кострома Выше нормы на 0.5-1.2 м Ветлуга Выше нормы на 1.0 м Нея Около нормы с локальными выходами на пойму

Рост уровня рек напрямую влияет на безопасность инфраструктуры. Пока промышленность Тамбовской области бьет рекорды производства, костромским предприятиям в поймах рек приходится переходить на усиленный режим мониторинга гидрологической обстановки.

Готовность региона к большой воде

Для противодействия стихии в Костромской области развернута масштабная группировка сил. В распоряжении регионального оперативного штаба находится более 3 тысяч человек личного состава и около тысячи единиц специализированной техники. Это необходимо для оперативного реагирования на любые изменения ситуации.

"Важно понимать, что прогнозирование ЧС — это не только цифры уровней, но и готовность спасательных плавсредств. 67 единиц водной техники распределены по наиболее опасным участкам", — отметила в интервью Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Обеспечение безопасности включает в себя не только работу спасателей, но и готовность социальной сферы. В регионе организованы пункты временного размещения (ПВР), способные принять людей в случае необходимости эвакуации. Особое внимание уделяется устойчивости связи и энергоснабжения.

Обеспечение жизнедеятельности в изоляции

В населенных пунктах, которые могут быть временно отрезаны водой от основных транспортных магистралей, уже сейчас создаются необходимые резервы. Продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости завозятся с запасом на несколько недель вперед. Пока в других городах обсуждают, как закрытие завода в Тамбове может повлиять на продовольственный рынок, костромские власти концентрируются на логистике внутри пострадавших районов.

"Межбюджетные трансферты на ликвидацию последствий паводка должны распределяться оперативно. Доставка продуктов в отрезанные деревни через лодочные переправы — это значительные расходы для местных бюджетов", — объяснил Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Для обеспечения связи между берегами будут задействованы лодочные переправы. Места их организации уже определены, а графики работы согласованы с местными администрациями. Безопасность на воде в этот период становится приоритетом номер один.

Ответы на популярные вопросы о паводке в Костроме

Когда именно ожидать вскрытия рек?

Согласно прогнозу Гидрометцентра, вскрытие основных рек Костромской области (Кострома, Нея, Ветлуга) ожидается в промежутке с 10 по 20 апреля.

Какие районы пострадают сильнее всего?

В зону риска входят 10 районов, включая Буйский, Шарьинский и Солигаличский. Здесь ожидается превышение нормативных уровней воды.

Как будет организована помощь в отрезанных поселках?

Предусмотрено использование 67 плавсредств для связи с "большой землей", сформированы запасы лекарств и продуктов питания в местных магазинах и фельдшерских пунктах.

Читайте также