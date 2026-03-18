Минус один человек в салоне: Красноярск готовят к новой системе оплаты в автобусах

Власти Красноярска совместно с региональным министерством транспорта прорабатывают переход общественного транспорта на полностью бескондукторную систему оплаты проезда. Инициатива обсуждалась в департаменте городского хозяйства, где подтвердили планы по интеграции новой модели обслуживания пассажиров. В качестве официального разъяснения эти данные привел депутат горсовета Владимир Журавлев, отвечая на вопросы горожан об отсутствии сотрудников в салонах на отдельных маршрутах.

Фото: https://unsplash.com by Artem Polezhaev is licensed under Free Фото общественного транспорта

Переход на автоматизированный учет связан с необходимостью оптимизации ресурсов и повышением прозрачности финансовых потоков. Администрация города аргументирует изменения удобством для пассажиров, подчеркивая ускорение посадочных процессов при использовании валидаторов. Вместе с тем, муниципальные и транспортные ведомства признают потребность в комплексной подготовке инфраструктуры и законодательной базы для контроля за безбилетным проездом.

"Реформа общественного транспорта через цифровизацию — это неизбежный этап, требующий прежде всего стабильной работы технических средств. Снижение издержек перевозчиков — важная экономическая задача, однако она должна быть сбалансирована качественным контролем пассажиропотока, чтобы избежать сбоев в работе городских линий", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экономический эффект от нововведения для владельцев автобусных парков заключается в сокращении фонда оплаты труда и минимизации операционных расходов на инкассацию наличности. Внедрение валидаторов позволяет мэрии получать детализированные данные о загруженности каждого маршрута в режиме реального времени, что важно для корректировки расписаний. Однако техническая реализация проекта неизбежно сталкивается с рядом прикладных сложностей, включая риски поломки оборудования в часы пиковой нагрузки.

Для полноценного запуска системы муниципальным властям предстоит решить две основные задачи: сформировать штат разъездных контролеров, уполномоченных выписывать штрафы, и обеспечить безотказное функционирование платежных терминалов во всех автобусах. Без создания института контроля и четкой системы верификации оплаты в цифровом виде, отказ от кондукторов может обернуться ростом количества "зайцев", что негативно скажется на выручке транспортных компаний и снизит общую эффективность городских перевозок.

