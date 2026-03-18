Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути
Ночные пробуждения не дают выспаться: причина такого состояния может долго оставаться незамеченной
Северный экзамен для крыльев: три самолёта пройдут проверку в Архангельской области суровым климатом
В Волгоградской области заявили о волне отравлений домашних и бездомных собак
Потемнение в глазах после подъема сбивает с толку: дело может быть не только в давлении
Запах свежего хлеба может исчезнуть: старейшее производство Тамбова оказалось на грани закрытия
Эксперт рассказал, почему зумеры отказываются от карьеры ради личной жизни
Захарова заявила, что слова премьера Бельгии подтверждают раскол в ЕС
Угольные сердца Кузбасса замирают: закрытие шахт лишило тысячи горняков стабильного заработка

Минус один человек в салоне: Красноярск готовят к новой системе оплаты в автобусах

Россия » Сибирь » Красноярск

Власти Красноярска совместно с региональным министерством транспорта прорабатывают переход общественного транспорта на полностью бескондукторную систему оплаты проезда. Инициатива обсуждалась в департаменте городского хозяйства, где подтвердили планы по интеграции новой модели обслуживания пассажиров. В качестве официального разъяснения эти данные привел депутат горсовета Владимир Журавлев, отвечая на вопросы горожан об отсутствии сотрудников в салонах на отдельных маршрутах.

Фото общественного транспорта
Фото: https://unsplash.com by Artem Polezhaev is licensed under Free
Фото общественного транспорта

Переход на автоматизированный учет связан с необходимостью оптимизации ресурсов и повышением прозрачности финансовых потоков. Администрация города аргументирует изменения удобством для пассажиров, подчеркивая ускорение посадочных процессов при использовании валидаторов. Вместе с тем, муниципальные и транспортные ведомства признают потребность в комплексной подготовке инфраструктуры и законодательной базы для контроля за безбилетным проездом.

"Реформа общественного транспорта через цифровизацию — это неизбежный этап, требующий прежде всего стабильной работы технических средств. Снижение издержек перевозчиков — важная экономическая задача, однако она должна быть сбалансирована качественным контролем пассажиропотока, чтобы избежать сбоев в работе городских линий", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экономический эффект от нововведения для владельцев автобусных парков заключается в сокращении фонда оплаты труда и минимизации операционных расходов на инкассацию наличности. Внедрение валидаторов позволяет мэрии получать детализированные данные о загруженности каждого маршрута в режиме реального времени, что важно для корректировки расписаний. Однако техническая реализация проекта неизбежно сталкивается с рядом прикладных сложностей, включая риски поломки оборудования в часы пиковой нагрузки.

Для полноценного запуска системы муниципальным властям предстоит решить две основные задачи: сформировать штат разъездных контролеров, уполномоченных выписывать штрафы, и обеспечить безотказное функционирование платежных терминалов во всех автобусах. Без создания института контроля и четкой системы верификации оплаты в цифровом виде, отказ от кондукторов может обернуться ростом количества "зайцев", что негативно скажется на выручке транспортных компаний и снизит общую эффективность городских перевозок.

Читайте также

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Последние материалы
Эксперт рассказал, почему зумеры отказываются от карьеры ради личной жизни
Захарова заявила, что слова премьера Бельгии подтверждают раскол в ЕС
Угольные сердца Кузбасса замирают: закрытие шахт лишило тысячи горняков стабильного заработка
В Германии заявили о необходимости участия Европы в переговорах по Украине
Азиатский секрет на карте: прямые маршруты свяжут столицу с экзотическим направлением
Парковка кусает за карман: изменения в штрафах Ростовской области затронут всех
Пот выступает даже в полном покое? Эти сбои в организме маскируются под безобидный симптом
Мария Захарова назвала единственное право, оставшееся у человека на Западе
Дружба крепче рубля: Башкортостан строит индустриальные парки с Узбекистаном и Таджикистаном
Филиал в каждом районе: банковский охват малых городов Томской области резко пошел в рост
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.