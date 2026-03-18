Северный экзамен для крыльев: три самолёта пройдут проверку в Архангельской области суровым климатом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архангельск

Архангельская область выбрана основной базой для проведения серии летных испытаний отечественных авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, МС-21 и ИЛ-114-300. Суровые климатические условия Поморья позволят оценить эффективность работы противообледенительных систем в режиме реальной эксплуатации. Специальная летно-техническая бригада оснастит суда дополнительными приборами для контролируемого наращивания и удаления ледяных отложений на поверхностях. Новые модели должны заместить устаревающий парк воздушных судов марок Ан-24, Ан-26 и L-410 на межрегиональных маршрутах.

SSJ-100 MAKS2011
Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
"С возможностями самолета познакомился на прошлой неделе. Это гордость отечественных инженеров. Машина создана полностью из российских комплектующих специально для региональных перевозок", — сообщил губернатор Александр Цыбульский.

"Обновление авиапарка критически важно для развития связности северных территорий. Снижение текущих эксплуатационных затрат и возможность использования менее подготовленных полос напрямую влияют на доступность перевозок для населения и общую экономическую эффективность региональных маршрутов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Конструкторы делают особую ставку на ИЛ-114-300, который отличается высокой степенью автономности при обслуживании. Самолет оснащен встроенным трапом и собственной энергетической установкой, что снимает необходимость в привлечении наземных служб аэродрома. Кроме того, машина способна совершать взлеты и посадки на грунтовые площадки, что существенно расширяет географию полетов в труднодоступные районы.

Представители разработчика подчеркивают, что использование современных технологий в производстве силовых установок и бортовых систем сделает полеты более экономичными. Положительный эффект от внедрения новой техники должен отразиться на стоимости билетов для конечных пассажиров. На данный момент специалисты готовятся к интенсивной фазе испытаний с участием опытных инженеров и пилотов-испытателей в условиях северного региона.

Читайте также

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.