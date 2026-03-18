В Волгоградской области заявили о волне отравлений домашних и бездомных собак

Розовый порошок на талом снегу — это не весенний арт-объект, а смертный приговор. В Волгоградской области развернулась настоящая охота на собак. Догхантеры используют тактику "невидимого убийцы", маскируя яд под лакомства. Жертвами становятся не только бездомные псы, но и домашние любимцы на поводках. Ситуация напоминает системный сбой в городском пространстве, где агрессия одних перечеркивает безопасность всех остальных.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака зимой

Волна отравлений в Волгограде и Волжском

Волгоград и спутник Волжский накрыло волной жестокости. Горожане фиксируют появление розового налета на тротуарах и во дворах. Это не просто химия, а приманка с сильным запахом. Собаки, обладающие острым нюхом, первыми попадают в эту ловушку. Сценарий всегда один: прогулка, интерес к "вкусняшке", а через полчаса — необратимые последствия. Это похоже на короткое замыкание в нервной системе животного.

"Такие случаи требуют не только ветеринарного вмешательства, но и жесткой правовой оценки, так как действия злоумышленников попадают под уголовную статью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Одной из жертв стала чихуахуа по кличке Няша. Собака просто вдохнула порошок во время праздничной прогулки 8 марта. Спустя тридцать минут начались судороги. Владельцы не успели даже довезти питомца до клиники. Смерть наступила мгновенно, словно кто-то выдернул вилку из розетки. Пока одни обсуждают строительство жилья в Волгограде, другие делают эти самые дворы кладбищем для животных.

Механика расправы: яд с доставкой на дом

Догхантеры действуют дерзко и расчетливо. В жилом комплексе "Лапшин лофт" зафиксировали случай прямой агрессии. Двое неизвестных приехали на серебристой иномарке. Они кормили дворовых собак буквально с рук. Через несколько часов животных нашли мертвыми. Это не случайная халатность, а целенаправленное уничтожение. Подобная точность напоминает работу ювелира, только вместо украшения — труп.

Признак опасности Последствия Яркий розовый налет Летальный исход при вдыхании Привлекательный запах Стимулирует заглатывание яда Скорость реакции Судороги через 20-40 минут

Жители в панике. Владельцы собак боятся лишний раз выходить на улицу. Для многих питомец — полноценный член семьи, а не просто "имущество". В условиях, когда тарифы ЖКХ в Волгограде растут, безопасность дворов падает до критических отметок. Люди требуют камер, патрулей и реальных сроков для тех, кто превращает город в полигон для убийств.

"Финансовая ответственность за подобные инциденты может лечь на плечи тех, кто вовремя не обеспечил безопасность на частной территории ЖК", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Врачи бессильны: что происходит внутри организма

Ветеринары фиксируют тяжелейшую интоксикацию. У выживших псов показатели печени и почек зашкаливают. Яд выжигает внутренние органы, как концентрированная кислота. Десятки животных сейчас находятся под капельницами. Это напоминает попытку починить двигатель, в который залили песок вместо масла. Шансы на полное восстановление при такой нагрузке на фильтры организма минимальны.

Проблема в том, что яд действует комплексно. Он поражает не только ЖКТ, но и центральную нервную систему. Это не просто "болит живот", это тотальный отказ всех систем жизнеобеспечения. Волонтеры пытаются предупредить владельцев, но розовые пятна появляются быстрее, чем сообщения в мессенджерах. В то время как экологи проводят перепись птиц в Волгограде, популяция четвероногих друзей человека стремительно редеет из-за человеческой злобы.

"Контроль за оборотом опасных химикатов — это вопрос не только гигиены города, но и антикоррупционного комплаенса соответствующих служб", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Пока полиция ищет серебристую иномарку, жителям остается один выход — жесткая дисциплина. Намордник даже для самых маленьких и предельное внимание под ноги. В этом противостоянии нет правил, есть только инстинкт самосохранения и надежда на то, что закон сработает раньше, чем очередной "розовый десерт" найдет свою жертву. Безопасность сегодня стоит дорого, и измеряется она не только деньгами, но и жизнями тех, кто не может за себя постоять.

Ответы на популярные вопросы

Как выглядит яд догхантеров на снегу?

Обычно это порошок или гранулы ярко-розового или малинового цвета. При контакте с водой или талым снегом он образует характерные расплывчатые пятна. Также его могут прятать внутри кусков фарша, колбасы или сыра.

Что делать, если собака съела подозрительный предмет?

Необходимо немедленно вызвать рвоту, если с момента заглатывания прошло не более 30 минут. Сразу после этого дайте животному сорбенты и максимально быстро доставьте в ветеринарную клинику. Каждая минута промедления снижает шансы на выживание.

Может ли человек отравиться этим порошком?

Прямой контакт с порошком опасен и для людей, особенно для детей. Химикаты могут вызвать аллергическую реакцию или химический ожог слизистых. Не пытайтесь убирать порошок голыми руками, используйте пакет или перчатки.

Как привлечь преступников к ответственности?

При обнаружении яда или подозрительных лиц вызывайте полицию. Зафиксируйте место на фото или видео, соберите контакты свидетелей. В России предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ).

