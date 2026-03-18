Запах свежего хлеба может исчезнуть: старейшее производство Тамбова оказалось на грани закрытия

Информационное пространство Тамбова всколыхнули новости о возможной остановке работы одного из старейших производственных предприятий города — хлебозавода на улице Лермонтовской.

Свежевыпеченный хлеб

Несмотря на отсутствие официальных пресс-релизов, финансовые показатели предприятия за прошлый год и задолженности перед налоговой службой заставляют экспертов строить тревожные прогнозы. Закрытие такого объекта может стать серьезным ударом по продовольственному сектору города.

Ситуация осложняется тем, что на заводе трудятся более 300 человек. Для региона, где рынок труда демонстрирует переменчивую динамику, высвобождение такого количества специалистов может спровоцировать социальное напряжение.

Пока руководство предприятия хранит молчание, аналитики изучают экономическую подоплеку затянувшегося кризиса на знаковом для тамбовчан производстве.

Экономический кризис на Лермонтовской

Финансовая отчетность ОАО "Тамбовский хлебозавод" за 2024 год свидетельствует о глубоком системном кризисе. При выручке в 459 миллионов рублей предприятие зафиксировало чистый убыток в размере 10,9 миллиона.

Это происходит на фоне того, как промышленность региона в целом показывает амбициозные темпы роста в других секторах. Огромные кассовые разрывы и долги по налогам, превышающие 4,7 миллиона рублей, ставят под сомнение операционную эффективность менеджмента.

"Ситуация с хлебозаводом на Лермонтовской — это классический пример того, как старое производство не справляется с долговой нагрузкой. Несмотря на общие инвестиции в регионы, конкретные предприятия пищевой промышленности часто остаются без должной модернизации, что ведет к убыткам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель (2024 г.) Значение
Выручка 459 млн руб.
Чистый убыток 10,9 млн руб.
Долги по налогам 4,7 млн руб.
Численность штата 319 человек

Социальные последствия для региона

Закрытие завода затронет судьбы более 300 семей. В условиях, когда неполная занятость становится вызовом для многих предприятий ЦФО, найти высокооплачиваемую работу по профилю в Тамбове будет непросто.

Отраслевые специалисты отмечают, что хлебопекарная отрасль требует узкой квалификации, и быстрая адаптация персонала на других производствах может затянуться.

"Масштабное сокращение штата на фоне того, что область и так испытывает миграционный отток, может негативно сказаться на демографических показателях. Людям нужны гарантии, а не туманные обещания о перепрофилировании производственных площадок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Промышленный контекст и конкуренция

Тамбовская область сегодня балансирует между успехами в макроэкономике и локальными провалами. Пока одни индустриальные кластеры рапортуют о рекордах, предприятия старого фонда не выдерживают конкуренции с федеральными сетями и новыми пекарнями.

Важно учитывать, что инфраструктура регионов требует постоянного обновления, а износ мощностей на Лермонтовской, по предварительным данным, составлял критический процент.

Перспективы и пути спасения

Одним из вариантов спасения могло бы стать активное экономическое сотрудничество с соседними странами и регионами. Прямые поставки продукции и поиск новых рынков сбыта могли бы реанимировать завод, как это делают другие предприятия Центрального Черноземья. Однако без волевого решения собственников и поддержки властей ситуация рискует закончиться банкротством.

"Если здание завода будет признано нерентабельным для производства, возникнет вопрос использования земельного участка. Мы часто видим, как промышленная зона уступает место жилой застройке, что меняет комфортную городскую среду, но лишает город рабочих мест", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с хлебозаводом

Что будет с сотрудниками в случае закрытия?

По закону работодатель обязан уведомить сотрудников за два месяца и выплатить соответствующие компенсации. Однако эксперты опасаются, что из-за долгов предприятия этот процесс может затянуться.

Повлияет ли закрытие завода на цены на хлеб в Тамбове?

Дефицита продукции не ожидается, так как на рынке присутствуют другие крупные игроки, но исчезновение местного производителя может привести к росту цен из-за увеличения логистических затрат на привозной хлеб.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
