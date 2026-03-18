Угольные сердца Кузбасса замирают: закрытие шахт лишило тысячи горняков стабильного заработка

Россия » Сибирь » Кемерово

Масштабный кризис в угольной отрасли Кузбасса привел к высвобождению более шести тысяч специалистов из-за закрытия ключевых добывающих предприятий в 2025–2026 годах. Работу потеряли сотрудники шахт "Инская", "Чертинско-Коксовая", "Спиридоновская", "Заречная", "Алексиевская" и "Казская", при этом процесс ликвидации сопровождается хроническими невыплатами жалованья. В ряде случаев задолженность перед отдельными горняками превышает миллион рублей, а сроки ожидания выплат растянулись на год и более. Ситуация усугубляется отсутствием сопоставимых по доходу вакансий внутри региона, что вынуждает квалифицированные кадры уезжать на вахты или переходить в сектор низкоквалифицированного труда.

Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
"Ситуация в Кузбассе наглядно демонстрирует риски монопрофильной экономики, завязанной на экспорт сырья при волатильной конъюнктуре. Когда добыча падает, бюджеты предприятий схлопываются первыми, и регион сталкивается с ростом социальной напряженности и миграционным оттоком трудоспособного населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Проблемы невыплат уже перешли в плоскость уголовного судопроизводства. В частности, на шахте "Инская" руководство скрыло порядка 105 миллионов рублей, сформировав долг перед 405 рабочими в размере 43 миллионов. По данным следствия, управленцы реализовывали уголь зарубежным контрагентам по заниженной стоимости, однако вырученные средства на погашение обязательств перед коллективом не направляли. Аналогичная картина наблюдается на "Спиридоновской", где сумма претензий 700 сотрудников достигла отметки в 250 миллионов рублей.

Для многих семей горняков отсутствие выплат стало финансовой катастрофой из-за невозможности обслуживать кредиты и обеспечивать базовые потребности. Те немногие, кто остался на действующих участках, регулярно фиксируют задержки перечислений. Отраслевой кризис фактически заблокировал наем новых сотрудников, так как компании не обладают свободным зарплатным фондом. В итоге единственный путь для сохранения уровня жизни шахтеров лежит через трудовую миграцию в соседние сибирские регионы или на Дальний Восток.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
