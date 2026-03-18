Парковка кусает за карман: изменения в штрафах Ростовской области затронут всех

В Ростовской области с 1 апреля 2026 года ожидается пересмотр системы административных взысканий для транспортных компаний и частных водителей. Законодательное собрание региона уже одобрило соответствующие изменения в первом чтении. Грядущие поправки направлены на ужесточение ответственности за нарушение правил парковки и несоблюдение обязательств при осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парковка

Размер штрафа за неоплаченные парковочные места планируют поднять с 1500 до 3000 рублей. По оценкам профильного министерства, текущие размеры взысканий, установленные еще в 2014 году, утратили свою профилактическую функцию. Аналитические данные за прошлые два года показали, что почти треть правонарушителей игнорируют правила систематически, что свидетельствует о необходимости пересмотра финансовой дисциплины.

Для транспортных компаний вводятся новые санкции в размере до 15 000 рублей. Наказание предусмотрено за срыв графиков движения, нарушение установленного транспортного регламента при выходе машин на линии, а также за несвоевременную подачу данных об изменении тарифной сетки. Эти меры призваны упорядочить работу перевозчиков и повысить качество услуг для пассажиров в условиях растущей нагрузки на общественную инфраструктуру.

"Корректировка штрафных санкций является вынужденной мерой для баланса регионального бюджета и дисциплинирования участников рынка. Мы видим, что прежние номиналы перестали быть сдерживающим фактором, что негативно сказывается на доходной части и качестве муниципального сервиса. Работа с транспортными потоками и соблюдение расписания — прямая ответственность бизнеса перед жителями", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дополнительное давление на логистическую сферу региона требует от властей усиления контроля за соблюдением новых норм. Планируется, что ужесточение контроля позволит не только пополнить региональную казну, но и принудить перевозчиков к соблюдению контрактных обязательств. Ожидается, что после вступления изменений в силу профильные ведомства начнут проводить более интенсивные проверки на улицах донской столицы и других крупных городов области.

