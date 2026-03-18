Группа Газпромбанка завоевала награды премии FinForce Awards – 2026 в области финансовых продуктов и технологий, клиентского опыта, а также безопасности
Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути
Ночные пробуждения не дают выспаться: причина такого состояния может долго оставаться незамеченной
Минус один человек в салоне: Красноярск готовят к новой системе оплаты в автобусах
Северный экзамен для крыльев: три самолёта пройдут проверку в Архангельской области суровым климатом
В Волгоградской области заявили о волне отравлений домашних и бездомных собак
Потемнение в глазах после подъема сбивает с толку: дело может быть не только в давлении
Запах свежего хлеба может исчезнуть: старейшее производство Тамбова оказалось на грани закрытия
Эксперт рассказал, почему зумеры отказываются от карьеры ради личной жизни

Парковка кусает за карман: изменения в штрафах Ростовской области затронут всех

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области с 1 апреля 2026 года ожидается пересмотр системы административных взысканий для транспортных компаний и частных водителей. Законодательное собрание региона уже одобрило соответствующие изменения в первом чтении. Грядущие поправки направлены на ужесточение ответственности за нарушение правил парковки и несоблюдение обязательств при осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Размер штрафа за неоплаченные парковочные места планируют поднять с 1500 до 3000 рублей. По оценкам профильного министерства, текущие размеры взысканий, установленные еще в 2014 году, утратили свою профилактическую функцию. Аналитические данные за прошлые два года показали, что почти треть правонарушителей игнорируют правила систематически, что свидетельствует о необходимости пересмотра финансовой дисциплины.

Для транспортных компаний вводятся новые санкции в размере до 15 000 рублей. Наказание предусмотрено за срыв графиков движения, нарушение установленного транспортного регламента при выходе машин на линии, а также за несвоевременную подачу данных об изменении тарифной сетки. Эти меры призваны упорядочить работу перевозчиков и повысить качество услуг для пассажиров в условиях растущей нагрузки на общественную инфраструктуру.

"Корректировка штрафных санкций является вынужденной мерой для баланса регионального бюджета и дисциплинирования участников рынка. Мы видим, что прежние номиналы перестали быть сдерживающим фактором, что негативно сказывается на доходной части и качестве муниципального сервиса. Работа с транспортными потоками и соблюдение расписания — прямая ответственность бизнеса перед жителями", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дополнительное давление на логистическую сферу региона требует от властей усиления контроля за соблюдением новых норм. Планируется, что ужесточение контроля позволит не только пополнить региональную казну, но и принудить перевозчиков к соблюдению контрактных обязательств. Ожидается, что после вступления изменений в силу профильные ведомства начнут проводить более интенсивные проверки на улицах донской столицы и других крупных городов области.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Точка зрения
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Мир. Новости мира
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Последние материалы
Группа Газпромбанка завоевала награды премии FinForce Awards – 2026 в области финансовых продуктов и технологий, клиентского опыта, а также безопасности
Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути
Ночные пробуждения не дают выспаться: причина такого состояния может долго оставаться незамеченной
Минус один человек в салоне: Красноярск готовят к новой системе оплаты в автобусах
Северный экзамен для крыльев: три самолёта пройдут проверку в Архангельской области суровым климатом
Хватит носить бини: 5 модных альтернатив, которые сделают ваш весенний образ статусным
В Индии считают неактуальным потолок цен на российскую нефть
В Волгоградской области заявили о волне отравлений домашних и бездомных собак
Потемнение в глазах после подъема сбивает с толку: дело может быть не только в давлении
Запах свежего хлеба может исчезнуть: старейшее производство Тамбова оказалось на грани закрытия
