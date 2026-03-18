Башкирия меняет вектор внешнеэкономической стратегии, смещая фокус на рынки дружественных государств и выстраивая глубокие партнерские отношения. Новая модель международного взаимодействия региона включает экономическую кооперацию, реализацию совместных промышленных проектов, а также укрепление гуманитарных и культурных связей. Согласно данным телеграм-канала "ГосСовет", по итогам февраля 2026 года глава республики Радий Хабиров возглавил рейтинг губернаторов России по интенсивности международных контактов.

"В случае с Абхазией международные связи Башкортостана строятся не только вокруг экономики. Стороны реализуют гуманитарные проекты, открывают образовательные и культурные площадки", — отмечают авторы телеграм-канала "ГосСовет".

"Регионы сейчас активно переходят от простых торговых операций к долгосрочному планированию с участием в производственных цепочках других стран, что позволяет обеспечить устойчивость локальной экономики. Такой подход, при котором промышленная интеграция подкрепляется инвестициями в инфраструктуру и образование, создает фундамент для развития на годы вперед", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ключевым партнером республики в текущем году выступает Узбекистан, с которым уже закреплены договоренности о строительстве индустриального парка. В феврале делегация Ташкентской области в ходе визита в Уфу наметила планы по созданию гостиничного комплекса и животноводческого хозяйства на территории Башкирии. Подобные инициативы дополняются аналогичными проектами в Таджикистане, где также планируется создание профильного индустриального парка.

Расширение внешних связей стало инструментом внутреннего роста региона, превращая международную политику в работающий механизм развития промышленности и аграрного сектора. Комбинированный подход, объединяющий торговлю и гуманитарную повестку, позволяет Башкирии закрепляться на новых рынках через комплексные долгосрочные проекты. Данная стратегия подтверждает статус региона как активного участника международного диалога в рамках текущей экономической повестки.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
