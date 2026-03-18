Филиал в каждом районе: банковский охват малых городов Томской области резко пошел в рост

Банковский сектор России переживает масштабную трансформацию: пока большинство крупных игроков оптимизируют расходы, закрывая физические отделения, группа ВТБ демонстрирует контрциклический подход. В Томской области экспансия сети сопровождается интеграцией активов "Почта Банка", что создает новую конфигурацию финансового ландшафта региона.

Стратегия расширения присутствия в офлайне на фоне тотальной цифровизации выглядит как игра на опережение. В условиях, когда доход населения требует качественного управления, сохранение прямого контакта с клиентом становится важным конкурентным преимуществом, особенно в отдаленных районах области.

Особое внимание уделяется доступности сервисов. Несмотря на то, что цифровые платформы заменяют многие функции, потребность в личном консультировании остается высокой, особенно в вопросах ипотеки, сложных страховых продуктов и социальных выплат для многодетных семей, активно использующих меры государственной поддержки.

Банковский десант: зачем открывать офисы в 2026 году

Российский рынок демонстрирует парадоксальную статистику: за прошлый год финансовые организации страны ликвидировали около 1,7 тысячи офисов. Однако ВТБ за тот же период ввел в эксплуатацию 440 новых точек. В Томской области этот тренд проявился в открытии отделений в Советском и Ленинском районах города, а также в обновлении офиса в Северске.

"Развитие физической сети в регионах — это не только вопрос имиджа, но и способ снижения нагрузки на бюджеты домохозяйств через доступное кредитование. Когда банк 'приходит ногами' в малые города, это стимулирует социально-экономическое развитие территорий за счет притока ликвидности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для сибирского региона, где транспорт Томска и связь между населенными пунктами часто зависят от климатических условий, наличие стационарного отделения банка гарантирует стабильность финансовых операций вне зависимости от работы интернет-провайдеров или наличия смартфона у пользователя.

Поглощение "Почта Банка": что делать клиентам

Юридическое присоединение "Почта Банка" к ВТБ планируется завершить к маю текущего года. Для действующих клиентов это означает необходимость перевода счетов. Основной акцент банк делает на преемственности условий: процентные ставки по уже выданным кредитам останутся прежними, однако для корректного погашения задолженности и получения пенсий заемщикам и вкладчикам необходимо вовремя открыть счет в головной организации.

Параметр обслуживания Условия при интеграции Ставки по кредитам Сохраняются без изменений График платежей Требуется открытие счета в ВТБ Спецусловия Доступны новым клиентам при переходе

Интеграция также затронула удаленные точки в отделениях "Почты России". В области уже работают 17 таких представительств, обеспечивая финансовый охват там, где открытие полноценного банковского хаба экономически нецелесообразно. Это критически важно для районов, где защита природы и лесного фонда является основной деятельностью жителей.

География сервиса: от Томска до сибирских окраин

Список точек присутствия банка пополнили такие населенные пункты, как Асино, Белый Яр, Каргасок, Колпашево, Мельниково и Подгорное. Расширение географии позволяет охватить не только работающее население, но и огромный студенческий контингент, для которого важно наличие удобных банковских инструментов в точках обучения и проживания.

"Масштабирование физических офисов в малых городах способствует стабилизации местного рынка недвижимости. Упрощение доступа к ипотечным продуктам и оформлению сделок на местах — это фактор, сдерживающий миграционный отток", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Цифровой курьер: баланс между приложением и доставкой

Несмотря на ставку на офисы, ВТБ фиксирует взрывной рост дистанционных каналов. Доля выдачи банковских карт через курьерскую доставку перешагнула порог в 52%. В Томской области услуга охватывает 80% территории региона, включая более 100 населенных пунктов. Это позволяет жителям получать дебетовые карты и оформлять страховку, не отвлекаясь от повседневных дел, будь то работа или семейный отдых.

"Для удаленных муниципалитетов развитие системы доставки — это вопрос социальной ответственности. Банковские услуги становятся базовой инфраструктурой наряду с теплом и светом", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о банковском обслуживании

Нужно ли менять карту "Почта Банка" при переходе в ВТБ?

Технически карта продолжит работать, но для полноценного доступа ко всем сервисам и программам лояльности ВТБ, а также для удобного погашения кредитов, банк рекомендует выпустить новую карту в кратчайшие сроки.

Сохранятся ли льготные условия по ипотеке при слиянии банков?

Да, все условия по кредитным договорам, включая процентные ставки и сроки, юридически закреплены и не подлежат изменению в одностороннем порядке в процессе интеграции.

