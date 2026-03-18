Медведей стало слишком много: в Красноярске запускают выдачу лицензий на отстрел

В Красноярском крае официально стартует кампания по регулированию численности одного из самых опасных обитателей тайги. С 31 марта региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса начинает прием заявок на добычу бурого медведя. Это ежегодное событие, которое вызывает живой интерес как у профессиональных охотников, так и у тех, кто обеспокоен безопасностью в сельской и лесной местностях региона.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain Медведь в лесу

Популяция хищника в крае достигла внушительных масштабов. По официальным данным ведомства, по лесам региона бродит более 24 тысяч медведей. Учитывая, что за год планируется выдать около 2000 разрешений, охота становится единственным эффективным механизмом сдерживания экспансии диких зверей в сторону человеческих поселений. Важно помнить, что охрана лесов включает в себя не только борьбу со стихией, но и поддержание баланса между фауной и техносферой.

Как и где подать заявление на лицензию

Процедура получения заветного документа строго регламентирована. Отраслевое министерство предлагает два основных пути: личный визит в Красноярск на улицу Маркса, 78б (кабинет 6-03), либо почтовое отправление. Во втором случае документы следует направлять по адресу Академгородка, где принимается корреспонденция ведомства. Стоит учитывать, что желающих обычно много, поэтому работа начинается ровно в 9:00.

"Своевременная подача документов — залог получения разрешения в наиболее удобные для охотника сроки. Регулирование численности через лицензирование позволяет избежать стихийного браконьерства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

В этом году лимиты на добычу позволяют удовлетворить значительный спрос, однако охотникам стоит помнить о сроках. Лицензия действует не более 30 дней в рамках общего охотничьего сезона, а ее получение накладывает на гражданина серьезную ответственность по последующей отчетности.

Регулирование численности: зачем это нужно

Для многих обывателей цифра в 4600 разрешений (такую квоту устанавливали ранее) кажется чрезмерной. Однако специалисты настаивают: в естественных условиях у взрослого медведя практически нет врагов. Без вмешательства человека перенаселение ведет к нехватке кормовой базы в глубине леса, что неизбежно толкает хищников к границам городов. Именно здесь они могут представлять угрозу для жителей, собирающих продукты леса или занимающихся туризмом.

Показатель Значение Общая популяция в крае Более 24 000 особей Среднее число разрешений в год Около 2000 штук Срок действия одной лицензии До 30 дней

Не только активная охота, но и развитие промышленности влияет на экосистему. Например, новые индустриальные парки и расширение дорожной сети меняют привычные маршруты миграции зверя. Контроль численности помогает минимизировать риски встреч "лицом к лицу" на строящихся объектах и в жилых зонах.

Безопасность и отчетность после добычи

Охота на медведя — мероприятие повышенной сложности. Министерство подчеркивает: после совершения добычи охотник обязан предоставить детальный отчет. Этот механизм позволяет ученым отслеживать состояние популяции и здоровье животных. Невыполнение этого требования грозит серьезными штрафами и запретом на охоту в будущем, что так же строго, как и периодические антитеррор проверки в городах.

"Инфраструктура региона развивается, и мы видим, как тайга становится доступнее. Однако это требует от людей большей ответственности при обращении с ресурсами природы", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Леса Красноярья вдохновляют не только охотников, но и деятелей искусств. Природа региона настолько колоритна, что скоро в прокате появится кино, посвященное таежным легендам, где образ медведя или "лесного монстра" часто занимает центральное место.

Влияние охотничьего промысла на регион

Охотничья отрасль является важной частью экономики края. Лицензионные сборы пополняют ресурсы регионального бюджета, которые впоследствии направляются на лесовосстановление и охрану природы. Хотя основные доходы края формирует металлургия, экологический и промысловый туризм вносит свой вклад в устойчивое развитие отдаленных территорий.

"Экономика охотничьих хозяйств — это рабочие места в сельской местности. Правильное распределение квот помогает поддерживать баланс между доходами бизнеса и экологической безопасностью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о сезоне охоты

Когда начинается прием заявлений в 2024 году?

Официальный старт приема заявок в министерстве природных ресурсов назначен на 31 марта с 9:00 по местному времени.

Как долго действует полученное разрешение?

Согласно правилам, разрешение на добычу бурого медведя выдается на срок не более 30 дней в рамках установленного периода охоты.

Нужно ли отчитываться, если охота прошла безуспешно?

Да, охотник обязан вернуть заполненное разрешение с отметкой о результатах выезда в установленные сроки лично или почтовым отправлением.

