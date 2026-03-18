Тайга больше не спит — косолапые хозяева леса вышли из берлог: Хакасия готовится к опасным встречам

В Хакасии зафиксировано окончание периода зимней спячки у медведей: первые следы хищников инспекторы обнаружили в заказнике "Позарым имени В. М. Зимина" еще 10 марта. Официальное подтверждение выхода животных из берлог поступило от сотрудников заповедника "Хакасский" 16 марта. Статистические данные последних пяти лет указывают на довольно стабильный график пробуждения популяции в этот календарный период. Специалисты предупреждают об опасности встреч с косолапыми для жителей и гостей республики, отправляющихся на природу.

Фото: Pravda.Ru by Степан Кузьменко Бурые медведи

"Первые следы хищника на снегу попались на глаза инспекторам еще 10 марта в заказнике "Позарым имени В. М. Зимина". Наблюдения последних пяти лет показывают, что медведи выходят из берлог примерно в одно и то же время", — сообщили в пресс-службе заповедника "Хакасский".

"В период пробуждения организмы зверей переживают серьезный метаболический стресс. Животные выходят из берлог с критически низким запасом энергии, что делает их поведение непредсказуемым. Поиск пропитания в условиях заснеженной тайги заставляет хищников приближаться к человеческим поселениям и туристическим тропам намного активнее, чем в сытые сезоны", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Сейчас главная биологическая цель медведей — максимально быстро восстановить силы, однако глубокий снежный покров в таежной зоне серьезно затрудняет поиск пищи. Из-за физиологического истощения после длительного сна животные проявляют повышенную агрессивность и осторожность, что создает дополнительные риски при случайных контактах с туристами или местными жителями.

Власти региона призывают соблюдать правила безопасности при посещении лесов и горных массивов республики. Всем, кто планирует пешие походы или рыбалку, настоятельно рекомендуют проходить обязательную регистрацию в подразделениях МЧС. Будьте бдительны и избегайте подходов к местам, где просматриваются недавние следы обитателей тайги вне зависимости от глубины снежного покрова.

