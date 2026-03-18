Легкая тысяча ценой своей свободы: 17-летний житель Черкесска стал звеном в мошеннических схемах

В Карачаево-Черкесии 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за незаконных операций с банковскими инструментами. Подросток из Черкесска оформил финансовый продукт на свое имя и передал его сторонним лицам за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Позже выяснилось, что через данный счет злоумышленники вывели 790 тысяч рублей, украденные у жительницы Ноябрьска. В данный момент подозреваемый дает показания правоохранителям, а в качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде.

Наручники и молоток

Запрос на проведение следственных действий поступил от сотрудников полиции Ямало-Ненецкого автономного округа, которые отследили финансовые потоки мошеннической схемы. Молодой человек признался, что осознавал противоправный характер своих действий и возможные юридические риски в момент передачи реквизитов карты третьим лицам.

"Передача банковских карт или кодов доступа сторонним лицам за символическую плату — это прямое соучастие в финансовых махинациях, которое квалифицируется по строгим нормам закона. Даже если передавший не участвует в краже лично, он несет полную ответственность за использование своего счета в преступных схемах, что в будущем может закрыть доступ ко многим государственным и социальным институтам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Следственные мероприятия продолжаются, устанавливается причастность иных лиц к деятельности преступной группы, использующей "дропперские" счета для обналичивания украденных средств. Подросток ожидает завершения проверки, при этом вопрос о тяжести наказания будет решаться с учетом его несовершеннолетия и полноты сотрудничества со следствием.

