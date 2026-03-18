Миллионы на разметку и ремонт: городские власти утвердили график обновления омских дорог

Омск вступает в активную фазу весеннего преображения дорожной сети. Резкие перепады температур и таяние снега традиционно обнажили проблемные участки городских магистралей, что потребовало оперативного вмешательства дорожных служб. В Ленинском, Октябрьском и Центральном округах уже стартовали аварийно-восстановительные работы, призванные минимизировать риски для автовладельцев и сохранить целостность дорожного полотна до начала масштабной ремонтной кампании.
Особенность текущего этапа заключается в использовании технологий, позволяющих работать при отрицательных температурах и высокой влажности. Муниципальное Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) сделало ставку на инертные материалы и холодный асфальт. Это временная, но необходимая мера, пока погодные условия не позволят запустить полноценное производство на местном асфальтобетонном заводе. В ближайшие дни география работ расширится на Кировский и Советский округа.
Вопрос качества городской среды остается приоритетным для властей, особенно на фоне того, как рынок труда в Омской области требует привлечения новых специалистов, в том числе и в дорожную отрасль. Эффективная логистика и исправные дороги являются базовым условием для развития региональной экономики и инвестиционной привлекательности города.
Применение инертных материалов — щебня различной фракции и отсева — позволяет оперативно устранять глубокие выбоины, которые могут стать причиной ДТП. Холодный асфальт, в свою очередь, незаменим в условиях межсезонья. Его главное преимущество заключается в наличии специальных добавок и полимеров, которые обеспечивают адгезию даже при наличии влаги в дорожной "карте". В Омске подготовка к этим работам велась заранее: были закуплены необходимые объемы битума и других компонентов.
"Ранний старт ямочного ремонта — это критически важный шаг для сохранения дорожного основания. Когда наступает отключение отопления в Омске и земля начинает прогреваться, количество дефектов на старом покрытии растет в геометрической прогрессии. Своевременная заделка ям предотвращает разрушение нижних слоев дорожной одежды", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Переход к более долговечному методу ремонта — использованию горячего асфальта — ожидается в конце марта или начале апреля. Все зависит от того, насколько стабильными будут ночные температуры. Пока же дорожные службы работают в дежурном режиме, концентрируя усилия на наиболее загруженных магистралях города, где интенсивность движения общественного и грузового транспорта максимальна.
Омск планомерно уходит от зависимости от сторонних подрядчиков в вопросах содержания дорог. Прошедший год стал рекордным для муниципального асфальтового завода, который выпустил более 170 тысяч тонн смеси. В текущем сезоне мощности планируют нарастить. В мае начнется эксплуатация новой установки производительностью 40 тонн в час, что позволит значительно ускорить темпы работ в летний период.
|Показатель модернизации
|Значение / Статус
|Выпуск смеси в прошлом сезоне
|170 тыс. тонн
|Мощность новой установки
|40 тонн/час
|Обновление парка техники
|Асфальтоукладчик, катки
Особое внимание уделено Центральному округу. Здесь на базе местного ДЭУ формируется специализированное звено, оснащенное современным асфальтоукладчиком. Это позволит перейти от ручной заделки ям к более качественному "карточному" ремонту, когда покрытие меняется целыми сегментами. Учитывая, что вакансии в Омске для рабочих специальностей на производстве сегодня оцениваются достаточно высоко, укомплектованность штата дорожников остается стабильной.
Параллельно с ямочным ремонтом городские власти готовятся к обновлению дорожной разметки. В этом году тендер выиграла компания из Томска, которая выйдет на омские улицы уже в середине апреля. На эти цели в городском бюджете выделено 77 миллионов рублей. Качественная разметка является залогом безопасности, особенно в районах с плотной жилой застройкой.
"Комплексный подход, включающий и ремонт, и разметку, — это стандарт комфортной городской среды. Важно, чтобы благоустройство не ограничивалось только центром, так как инфраструктурный разрыв провоцирует миграционные настроения среди жителей окраин", — объяснила специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Основные объемы дорожного строительства и реконструкции в рамках национальных проектов традиционно начнутся в мае-июне. Текущие же меры направлены на поддержание пропускной способности дорог и предотвращение деформаций, которые могут потребовать гораздо более серьезных бюджетных вложений в будущем.
Состояние дорог напрямую коррелирует с общей социально-экономической ситуацией в городе. Пока региональные предприятия внедряют инициативы вроде поддержки семей в Омской области, муниципалитет берет на себя обязательства по созданию качественной среды для жизни. Благоустроенные дворы и ровные магистрали — это тот фундамент, на котором строится привлекательность территории для бизнеса и молодых кадров.
"Для Омска крайне важно эффективно распределять средства между текущим содержанием и капитальным строительством. Рост инвестиций в собственную производственную базу дорожного хозяйства — это грамотный шаг в условиях дефицита регионального бюджета", — подчеркнул аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Власти Омска рассчитывают, что принятые меры позволят пройти весенний период с минимальными потерями для городского трафика и подготовить платформу для масштабного обновления дорожной сети в летние месяцы.
В марте заводы по производству горячего асфальтобетона еще не запущены из-за температурного режима. Щебень и холодные смеси — это аварийная мера для обеспечения безопасности проезда до наступления устойчивого тепла.
Жители могут обратиться в городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства или оставить заявку через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
Да, после завершения работ на основных магистралях и запуска асфальтового завода в апреле бригады переместятся на второстепенные улицы и в частный сектор всех пяти округов.
