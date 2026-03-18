Сон дороже любых денег: правила ночного покоя готовят к жесткой проверке на прочность в Иркутской области

Власти Иркутской области рассматривают возможность повышения административных штрафов за нарушение режима тишины в ночное время. О необходимости пересмотра действующих санкций заявил начальник ГУ МВД России по региону Дмитрий Ильичев в ходе выступления на сессии Законодательного Собрания. По мнению правоохранителей, текущие меры воздействия перестали быть эффективным сдерживающим фактором для нарушителей общественного порядка.

Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4406 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence Здание отдела МВД России

"На сегодняшний день прежние размеры штрафов уже не выполняют свою превентивную функцию и утрачивают соразмерность причиняемому вреду", — заявил начальник ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Ильичев.

"Вопросы правоприменения в части общественного порядка в жилом секторе требуют регулярного обновления законодательной базы. Когда экономические санкции за нарушение комфорта соседей десятилетиями остаются неизменными, они теряют смысл — нарушители воспринимают их как статистическую погрешность, а не как реальное наказание, которое должно стимулировать уважение к нормам совместного проживания", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Статистика ведомства показывает, что проблема требует оперативного решения: за 2025 год в полицию поступило свыше 16 тысяч обращений от граждан, чьи права на ночной отдых были нарушены. Общая сумма взысканий за этот период едва превысила 2,4 миллиона рублей, что при таком количестве инцидентов указывает на мягкость текущих предписаний. Режим тишины в жилых домах региона закреплен в интервале с 23:00 до 07:00 и распространяется на любые активные действия, включая ремонтные работы, громкую музыку или крики.

На текущий момент наложение штрафов происходит в дифференцированном порядке в зависимости от статуса виновного лица. Гражданам грозит выплата до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам — до 10 тысяч, а для юридических организаций предусмотрены взыскания до 25 тысяч рублей. Законодатели Приангарья приступили к обсуждению вопроса о том, каким образом следует индексировать эти цифры, чтобы вернуть административным протоколам их воспитательную и карательную эффективность.

Читайте также