Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Сортавальском округе Карелии школьники приобретают первый трудовой опыт на грядках. Управление труда и занятости республики сообщило о запуске программы занятости подростков в свободное от учебы время. Ребята работают в теплице школы №7, выращивая рассаду овощей и цветов.

Грядки на огороде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядки на огороде

В 2025 году в Карелии поработали почти 2000 детей, средняя зарплата за полный день — 22,5 тыс. рублей.

Запуск трудовых бригад

Программа стартовала перед весенними каникулами. Подростки после уроков трудятся в теплице Сортавальской школы №7. Они выращивают рассаду для озеленения и огородов. Это первый шаг к будущей работе на предприятиях округа.

"Такая занятость учит ответственности и базовым навыкам", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Школы в программе

Школа Бригада
№1, №3, №4 15 школьников
№6, №7 20 школьников
Вяртсильская, другие 50 школьников

Бригады охватят ключевые школы района. Работа идет под присмотром педагогов, с учетом норм охраны труда.

Размер оплаты

На зарплату потратят почти 2,5 млн рублей. Средний заработок — как в республике: 22,5 тыс. за месяц. Дополнительно — субсидии, аналогичные благоустройству территорий.

Наставник на грядках

Педагог Галина Ревина руководит процессом. Ее опыт помогает подросткам осваивать агротехнику. Это перекликается с туристическими проектами Карелии, где важны навыки.

"Выращивание рассады — основа продовольственной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Поддержка из бюджета

Округ выделил 2 млн 345,8 тыс. рублей, republica — на помощь. Это часть нацпроектов, как в отдыхе и инфраструктуре.

Тогда работали 2000 детей. Программа доказала эффективность. Аналогично региональным изменениям.

"Бюджетные вложения окупаются лояльными кадрами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве подростков в Сортавале

Сколько школ участвует?

Восемь: №1,3,4,6,7 и три сельские.

Какая зарплата?

Средняя — 22,5 тыс. руб. за месяц полного дня.

Кто финансирует?

Округ и республика.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.