В Сортавальском округе Карелии школьники приобретают первый трудовой опыт на грядках. Управление труда и занятости республики сообщило о запуске программы занятости подростков в свободное от учебы время. Ребята работают в теплице школы №7, выращивая рассаду овощей и цветов.
В 2025 году в Карелии поработали почти 2000 детей, средняя зарплата за полный день — 22,5 тыс. рублей.
Программа стартовала перед весенними каникулами. Подростки после уроков трудятся в теплице Сортавальской школы №7. Они выращивают рассаду для озеленения и огородов. Это первый шаг к будущей работе на предприятиях округа.
"Такая занятость учит ответственности и базовым навыкам", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
|Школа
|Бригада
|№1, №3, №4
|15 школьников
|№6, №7
|20 школьников
|Вяртсильская, другие
|50 школьников
Бригады охватят ключевые школы района. Работа идет под присмотром педагогов, с учетом норм охраны труда.
На зарплату потратят почти 2,5 млн рублей. Средний заработок — как в республике: 22,5 тыс. за месяц. Дополнительно — субсидии, аналогичные благоустройству территорий.
Педагог Галина Ревина руководит процессом. Ее опыт помогает подросткам осваивать агротехнику. Это перекликается с туристическими проектами Карелии, где важны навыки.
"Выращивание рассады — основа продовольственной безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Округ выделил 2 млн 345,8 тыс. рублей, republica — на помощь. Это часть нацпроектов, как в отдыхе и инфраструктуре.
Тогда работали 2000 детей. Программа доказала эффективность. Аналогично региональным изменениям.
"Бюджетные вложения окупаются лояльными кадрами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Восемь: №1,3,4,6,7 и три сельские.
Средняя — 22,5 тыс. руб. за месяц полного дня.
Округ и республика.
Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.