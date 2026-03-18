Кошелёк города стал толще: бюджетные изменения в Пскове открыли путь к масштабному обновлению города

В Псковской городской Думе 18 марта состоялось заседание комитета по бюджету под руководством Юлии Пожидаевой. Депутаты обсудили актуальные изменения в финансовом плане областного центра на 2026 год, а также затронули перспективы бюджетного периода 2027-2028 годов. Главным пунктом повестки стало увеличение доходной части муниципальной казны на 5,8 миллиона рублей, которые поступят в город за счет целевых безвозмездных трансфертов из регионального бюджета.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreykokin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Довмонтов город (Довмонтова крепость): Кремль, Псков, Псковская область

Помимо финансовых корректировок, собравшиеся разобрали статус выполнения работ на ключевых инфраструктурных объектах города. Особое внимание уделили капитальному ремонту многоквартирных домов, состоянию инженерных сетей, общественным проездам к дворам и текущей реконструкции социальных учреждений.

"Дополнительное финансирование, даже в небольших объемах, позволяет оперативно закрывать кассовые разрывы в рамках текущих муниципальных контрактов. Учитывая, что средства носят безвозмездный характер, они напрямую влияют на долговую нагрузку города, снижая потребность в привлечении коммерческих кредитов для исполнения социальных обязательств", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

"Выделяется 15 млн рублей на завершение всех ремонтных работ в детском саду №43, продолжается ремонт участка улицы Поземского, в апреле планируется начать ремонт моста имени Александра Невского", — сообщили в пресс-службе администрации Пскова, перечисляя наиболее крупные объекты текущей ремонтной программы.

Муниципальные власти продолжают удерживать контроль над темпами дорожных работ и социальной стройки. Регулярная корректировка бюджета в текущем году призвана синхронизировать поступление средств из вышестоящих источников с фактическим завершением этапов строительства и реконструкции, что необходимо для соблюдения графиков реализации городских программ развития.

