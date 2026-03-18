Кошелёк города стал толще: бюджетные изменения в Пскове открыли путь к масштабному обновлению города

В Псковской городской Думе 18 марта состоялось заседание комитета по бюджету под руководством Юлии Пожидаевой. Депутаты обсудили актуальные изменения в финансовом плане областного центра на 2026 год, а также затронули перспективы бюджетного периода 2027-2028 годов. Главным пунктом повестки стало увеличение доходной части муниципальной казны на 5,8 миллиона рублей, которые поступят в город за счет целевых безвозмездных трансфертов из регионального бюджета.
Помимо финансовых корректировок, собравшиеся разобрали статус выполнения работ на ключевых инфраструктурных объектах города. Особое внимание уделили капитальному ремонту многоквартирных домов, состоянию инженерных сетей, общественным проездам к дворам и текущей реконструкции социальных учреждений.
"Дополнительное финансирование, даже в небольших объемах, позволяет оперативно закрывать кассовые разрывы в рамках текущих муниципальных контрактов. Учитывая, что средства носят безвозмездный характер, они напрямую влияют на долговую нагрузку города, снижая потребность в привлечении коммерческих кредитов для исполнения социальных обязательств", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
"Выделяется 15 млн рублей на завершение всех ремонтных работ в детском саду №43, продолжается ремонт участка улицы Поземского, в апреле планируется начать ремонт моста имени Александра Невского", — сообщили в пресс-службе администрации Пскова, перечисляя наиболее крупные объекты текущей ремонтной программы.
Муниципальные власти продолжают удерживать контроль над темпами дорожных работ и социальной стройки. Регулярная корректировка бюджета в текущем году призвана синхронизировать поступление средств из вышестоящих источников с фактическим завершением этапов строительства и реконструкции, что необходимо для соблюдения графиков реализации городских программ развития.
