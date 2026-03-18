Дыхание города стало пыткой: едкая воль накрыла Саранск и заставила властей искать виновных

Жители Саранска массово жалуются на резкий неприятный запах, периодически накрывающий районы Химмаш, Юбилейный и Посоп. Горожане сообщают, что в течение последних двух дней воздух в этих частях города напоминает испарения канализации. В ответ на обращения граждан сотрудники городской администрации заявили, что держат ситуацию под контролем и уже инициировали проверку промышленных и коммунальных предприятий, которые могут быть причастны к выбросам.

Фото: commons.wikimedia.org by Vaija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Республика Мордовия. г.Саранск. улица Большевистская

Власти разъяснили, что основной задачей сейчас является выявление источников загрязнения атмосферного воздуха. По словам представителей мэрии, на данный момент подготовлены и отправлены официальные запросы в надзорные органы для проведения инспекций. Ожидается, что специалисты проверят соблюдение экологических и эпидемиологических норм на объектах, работа которых вызывает нарекания у местных жителей.

"Дальнейший контроль за деятельностью предприятий в части выбросов в атмосферный воздух осуществляют Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия и Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия, в чьи полномочия входит выдача предписаний о приостановлении, расчет и взыскание ущерба окружающей среде", — пояснили в городской администрации.

"Ситуации с запахами в плотной городской застройке часто связаны с деградацией систем фильтрации на устаревших очистных сооружениях или несоблюдением регламентов промышленными объектами. Для исключения подобных инцидентов необходим не только разовый выезд комиссий, но и установка датчиков мониторинга, которые в реальном времени фиксируют превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Жители продолжают ожидать конкретных результатов от работы контрольно-надзорных ведомств, так как проблема неприятного запаха носит регулярный характер. Чиновники подчеркивают, что работа с жалобами ведется в плановом порядке, а принятие мер по защите окружающей среды остается приоритетом для городского руководства. Информация о ходе проверки и выявленных нарушениях будет обновляться по мере поступления ответов от профильных структур.

Читайте также