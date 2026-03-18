Объем мяса вышел за биологические рамки: Россельхознадзор блокирует продажу печени из Свердловской области

В Первоуральске экстренно изымают из продажи партию говяжьей печени, которая вызвала серьезные вопросы у надзорных органов. Инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вскрыли схему, при которой объем продукции на бумагах кратно превысил биологически возможные показатели. Нарушения зафиксировали 17 марта 2026 года после проверки деятельности предприятия "Евросмарт", получившего подозрительный товар.

"Производителем сырья является ООО "Русагро", которое на своей площадке в Ростовской области произвело говяжьи субпродукты. В качестве сырья для производства был указан крупный рогатый скот в количестве 54 головы", — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

Аналитики ведомства провели простой расчет, исходя из физиологических норм: с 54 голов крупного рогатого скота физически невозможно получить 860 килограммов печени. Средний вес органа у взрослой особи составляет около девяти килограммов, поэтому максимальный выход продукта не должен был превышать 486 килограммов. В документах же фигурировала цифра 16 килограммов на одну голову, что эксперты ведомства закономерно назвали неправдоподобными данными.

"Манипуляции с документами при обороте сырья животного происхождения — это классический признак попытки легализовать продукцию неизвестного происхождения, качество которой не гарантировано. В таких случаях мы сталкиваемся либо с фальсификацией объемов для обмана рынка, либо с заменой сырья, что несет прямую угрозу продовольственной безопасности региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

На момент проверки товар уже успел попасть на прилавки магазинов Свердловской области. Чиновники пришли к выводу, что потребителей ввели в заблуждение, а происхождение "лишнего" объема субпродуктов остается под вопросом, что делает их потенциально опасными для здоровья. Как следствие, выданные ранее производственные сертификаты аннулированы, а всем точкам сбыта направлены предписания о немедленном изъятии продукции из оборота.

