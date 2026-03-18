Экономика Вологды расцветает на фоне проблем: рост и падение в ключевых отраслях города

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологде экономика показывает уверенный рост: оборот организаций вырос на 7,7% до 448,6 млрд руб., отгрузка продукции — на 7,2% до 216,8 млрд руб. Администрация города отчиталась о результатах 2025 года, где промышленность и общепит лидируют, а торговля с строительством отстают.

Правительство Вологодской области
Правительство Вологодской области

Промышленная отгрузка достигла 148 млрд руб. (+6,6%), оборот общепита — 1,8 млрд руб. (+1,1%). Зато торговля просела на 2% до 69,2 млрд руб., ввод жилья — на 10,9% до 178,3 тыс. кв. м.

Зарплаты выросли на 11,1% до 83,3 тыс. руб., безработица — 0,31% (461 человек при 4419 вакансиях). Население — 317,8 тыс. человек.

Экономика Вологды набирает обороты

Общий оборот организаций в Вологде достиг 448,6 млрд руб., что на 7,7% выше уровня 2024 года. Отгрузка продукции выросла до 216,8 млрд руб. (+7,2%). Эти показатели отражают устойчивый подъём в ключевых секторах.

Показатель Изменение, %
Оборот организаций +7,7
Отгрузка продукции +7,2
Промышленность +6,6

Несмотря на лидерство промышленности, другие отрасли показывают смешанную динамику.

Промышленность на подъёме

Объём отгруженной промышленной продукции составил 148 млрд руб., рост на 6,6%. Пищевая и машиностроительная отрасли остаются драйверами. Проверки качества продукции подтверждают стабильность производства.

"Промышленный рост Вологды опирается на федеральные инвестиции и локальные цепочки поставок", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Общепит растёт стабильно

Оборот общепита достиг 1,8 млрд руб. (+1,1%). Сектор адаптируется к спросу, поддерживая экономику. Туризм усиливает этот тренд.

Городской дизайн-код улучшает привлекательность для посетителей.

Торговля в минусе

Оборот торговли сократился на 2% до 69,2 млрд руб. Конкуренция и онлайн-форматы влияют на розницу.

Несмотря на спад, город фокусируется на госзакупках.

Строительство теряет темпы

Ввод жилья упал на 10,9% до 178,3 тыс. кв. м. Снос аварийного фонда меняет приоритеты. Инфраструктура требует вложений, как в ремонт трасс.

"Строительный спад временный, связан с перераспределением бюджетов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Зарплаты и рынок труда

Средняя зарплата — 83,3 тыс. руб. (+11,1%). Безработица 0,31%, вакансий в 10 раз больше безработных.

Вологда в цифрах

Адмцентр области, население 317,8 тыс. Развиты промышленность, торговля, транспорт. Реформы управления усиливают позиции.

"Рынок труда Вологды демонстрирует баланс спроса и предложения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о экономике Вологды

Почему строительство просело?

Фокус на снос аварийного жилья и инфраструктуру, а не на новый ввод.

Растут ли зарплаты во всех секторах?

Да, средний рост 11,1%, особенно в промышленности.

Что с безработицей?

Минимальная — 0,31%, вакансий хватает.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
